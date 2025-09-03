Incident v Košiciach vyvolal obavy: Správy o znásilnenej žene neboli pravdivé. Polícia vysvetlila, čo sa stalo

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Lucia Mužlová
TASR
Informácie neboli pravdivé.

Polícia objasnila medializovaný prípad údajného znásilnenia mladej ženy zo soboty (30. 8.) v oblasti Košíc. „Vyšetrovaním bolo nakoniec preukázané, že žena si celý príbeh vymyslela – v skutočnosti šlo o dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom jej muž odmietol zaplatiť,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Oznámenie o údajnom znásilnení prijala polícia na linke 158. Podľa prvotných informácií mala byť mladistvá osoba násilím vtiahnutá do auta, zviazaná, odvlečená na neznáme miesto a tam znásilnená. Poškodená mala pomoc hľadať v blízkej obci v jednom z rodinných domov.

Žena nehovorila policajtom pravdu

Kriminalisti Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie sa skutkom začali zaoberať ako podozrením zo spáchania trestného činu znásilnenia. „V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené gynekologické vyšetrenia poškodenej, ktoré však žiadne zranenia, majúce pôvod vzniku pri znásilnení, nepreukázali,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Následne bolo podľa nej ustálené miesto, kde malo k spáchaniu skutku dôjsť, a tým bola jedna z ulíc neďaleko košickej železničnej stanice. „Mozaika do seba začala zapadať, keď poškodená osoba uviedla, že na označenom mieste občas poskytuje sexuálne služby za peniaze,“ uviedla hovorkyňa.

Výpoveď mladej ženy podľa polície odrazu nadobudla iný smer. Potvrdila, že keď sa v sobotu nachádzala na inkriminovanej ulici, pristavilo sa pri nej vozidlo, ktorého vodič jej za sex ponúkol 20 eur. „Žena dobrovoľne nastúpila do vozidla, s autom odišli na neznáme miesto a tam mali dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom si žena vypýtala peniaze. Vodič jej žiadne peniaze nedal, nazval ju vulgárnym oslovením a povedal jej, nech z auta vystúpi. On z miesta odišiel preč,“ opísala hovorkyňa.

Žena potom podľa polície pešo prešla do najbližšej dediny, v neznámom dome požiadala o pomoc, kde si zároveň vymyslela aj príbeh o znásilnení, pretože sa jej dotklo, že ju muž urazil a nezaplatil jej.

„Pre ženu, ktorá zažije znásilnenie, ide o mimoriadne zložitú situáciu. Ide o trestný čin a veľmi závažný zásah do ľudských práv. Vymyslený ‚príbeh‘ o znásilnení je však výsmechom všetkým ženám, ktoré znásilnené skutočne boli a do konca života si túto traumu ponesú so sebou,“ uviedla polícia.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.

