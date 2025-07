Ikonický strom Robina Hooda spílila opitá dvojica, natočili si to na video. Súd ich poslal na 4 roky za mreže

Britský súd v utorok odsúdil na štyri roky a tri mesiace väzenia dvoch mužov, ktorých v máji uznal za vinných z vyrúbania ikonického javora horského (strom Robina Hooda), ktorý asi 200 rokov rástol na mieste zvanom Sycamore Gap (Javorové sedlo) v blízkosti Hadriánovho valu na severe Anglicka.

Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters, DPA a AP.

Populárny strom stál uprostred kotliny pozdĺž historického Hadriánovho valu v severnom Anglicku a stal sa obľúbeným miestom pre fotografov, turistov či žiadosti o ruku. Dvaja muži, Daniel Graham (39) a Adam Carruthers (32), ho podľa súdu uprostred noci 27. septembra 2023 zrezali motorovou pílou. Prokuratúra o mužoch uviedla, že sa zapojili do „idiotskej misie“, keď k stromu cestovali viac ako 40 minút počas búrky, len aby ho za tmy spílili.

Svoj čin si natočili Grahamovým mobilným telefónom a záznam zverejnili na sociálnych sieťach. Celá akcia mužom zabrala len niekoľko minút a nasledujúci deň si muži v hlasových správach pochvaľovali mediálny záujem, ktorý ich čin vyvolal.

Pred korunným súdom v Newcastli obaja muži popreli akúkoľvek účasť na vandalskom čine. Uviedli, že sa chceli iba „trochu zabaviť“, keď v septembri 2023 spílili tento legendárny a turistami vyhľadávaný strom. Ich právnici čin popísali ako „opileckú hlúposť“.

The Sycamore Gap Tree, a beloved UK landmark of a lone tree on Hadrian’s Wall in Northumberland, gained fame after appearing in the 1991 film Robin Hood: Prince of Thieves and became a much-loved landmark.

On September 28, 2023, it was illegally cut down, sparking widespread… pic.twitter.com/qE1oe42B9s

