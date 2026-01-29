IKEA prišla s drastickým rozhodnutím: Najnovší zákaz rozdelil ľudí. Vieme, ako to bude na Slovensku

Od februára 2026 zákazníci v Českej republike už nebudú môcť vstupovať do obchodných domov IKEA so psami ani s inými domácimi zvieratami. Výnimku budú mať len asistenčné psy. Reťazec s nábytkom tvrdí, že cieľom opatrenia je zabezpečiť hygienické, bezpečné a príjemné prostredie pre všetkých návštevníkov.
O zmene informovala samotná IKEA na svojom oficiálnom webe. Spoločnosť uvádza, že nové pravidlá vychádzajú z hygienických štandardov a platnej legislatívy a majú prispieť k vyššiemu komfortu zákazníkov aj zamestnancov.
Rozhodnutie súvisí s hygienou aj bezpečnosťou
Redakcia interez oslovila reťazec IKEA so žiadosťou o bližšie vysvetlenie rozhodnutia. Spoločnosť pre interez uviedla, že opatrenie v Českej republike vychádza z odporúčaní Štátnej veterinárnej správy, ktoré sa týkajú hygienických štandardov a prevádzky verejných a gastro priestorov.
„V IKEI dbáme na to, aby bolo nakupovanie príjemné, bezpečné a komfortné pre všetkých návštevníkov. V Českej republike opatrenie vychádza z odporúčaní Štátnej veterinárnej správy, ktoré sa týkajú hygienických štandardov a prevádzky verejných a gastro priestorov,“ uviedla pre interez Nicol Richterová z oddelenia marketingovej komunikácie.
Podľa spoločnosti ide aj o reakciu na bezpečnostné riziká v prostredí s vysokou návštevnosťou. „Uvedomujeme si, že medzi zákazníkmi sú dospelí aj deti, ktorí môžu mať zo psov obavy. Zároveň ide o prostredie s vysokou návštevnosťou, kde môže dôjsť k nečakaným situáciám, napríklad keď niekto zvieraťu neúmyselne stúpi na labku, čo môže viesť k stresu či vyľakaniu,“ doplnila.
Falošné správy o zákaze vstupu detí sa šírili internetom
Ako dodal český portál iDnes, zákaz vstupu so psami vyvolal v Česku mimoriadne silnú odozvu verejnosti. Situácia sa vyhrotila natoľko, že sa na sociálnych sieťach začalo šíriť falošné oznámenie, podľa ktorého by IKEA mala od februára 2026 zakázať vstup aj deťom mladším ako desať rokov. Spoločnosť však tieto informácie rázne odmietla a zdôraznila, že nejde o krok namierený proti žiadnej skupine zákazníkov.
Na Slovensku platia odlišné pravidlá
IKEA zároveň vysvetlila, že na Slovensku sú pravidlá nastavené inak. „Z tohto dôvodu je možné, aby obchodný dom IKEA v Bratislave navštevovali iba malé psy, ktoré sa nachádzajú v taške alebo prepravke, pričom pes musí byť počas celej návštevy pod neustálym dohľadom majiteľa,“ uviedla Richterová.
So psom zároveň nie je možné navštíviť reštauráciu. Výnimka, rovnako ako u našich susedov, platí len pre vodiace psy sprevádzajúce osoby so zdravotným znevýhodnením.
Na Slovensku je možné vstúpiť so psom do viacerých typov predajní, najmä do chovproduktov a niektorých maloobchodných reťazcov so zmiešaným tovarom. So psom je zároveň možné pohybovať sa v priestoroch nákupných centier, avšak jednotlivé obchody si stanovujú vlastné podmienky vstupu.
Najprísnejšie pravidlá sa dlhodobo týkajú obchodov s potravinami a stravovacích zariadení, kde hygienické predpisy vstup so psami spravidla neumožňujú. Výnimku aj v týchto prípadoch predstavujú len vodiace a asistenčné psy.
