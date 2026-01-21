Zrejme sa niečo chystá: Rusi požiadali o stretnutie, ide vraj o dôležité vyhlásenie. USA miera k Putinovi

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
SITA
Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra.

Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff sa vo štvrtok stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to v stredu v rozhovore pre televíziu CNBC, píše TASR.

„Pozrite sa, vo štvrtok sa s ním (s Putinom, pozn. TASR) musíme ísť stretnúť,“ vyhlásil Witkoff v rozhovore pre stanicu CNBC. „Ale o stretnutie žiadali Rusi. Myslím si, že z ich strany ide o dôležité vyhlásenie,“ pokračoval.

Rokovania pokračujú

„Počuli ste Ukrajincov, hovoria, že robíme väčšie pokroky ako videli za posledných niekoľko rokov. Tieto pokroky robíme od Ženevy. Čiže, veľa pokroku za posledných šesť až osem týždňov,“ dodal americký vyslanec. Plánované štvrtkové stretnutie potvrdil pre agentúru TASS aj Kremeľ.

Foto: SITA/AP

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že dúfa v ďalšiu návštevu amerických vyslancov Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. „Existujúce komunikačné kanály s americkými vyjednávačmi naďalej fungujú. Tento dialóg prebieha. Len čo budú dohodnuté dátumy, dúfame, že sa táto návšteva uskutoční,“ citovala Peskova minulý týždeň ruská tlačová agentúra TASS.

Vyslanci naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.

Trumpovi sa nedarí ukončiť vojnu

Americký prezident Donald Trump povedal, že sa mu nedarí ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine, pričom tvrdí, že ani jedna strana nie je ochotná v tejto chvíli súhlasiť s dohodou. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

„Snažím sa vyriešiť otázku Ruska a Ukrajiny. A keď je Rusko pripravené, Ukrajina nie je pripravená. Keď je pripravená Ukrajina, Rusko nie je pripravené,“ povedal v utorok šéf Bieleho domu.

Foto: SITA/AP

„V priemere však mesačne prichádzajú o 25-tisíc ľudí. Snažím sa túto vec ukončiť,“ konštatoval americký líder. Trump minulý týždeň tvrdil, že Rusko je „pripravené uzavrieť dohodu“, pričom uviedol, že „Ukrajina je na dohodu menej pripravená“. Napriek týmto vyjadreniam Kyjev súhlasil s viacerými mierovými návrhmi podporovanými USA a bol otvorený aj veľkým ústupkom. Napríklad odložiť členstvo v NATO výmenou za silné bezpečnostné záruky. Rusko medzitým nesúhlasilo so žiadnym mierovým plánom a pokračuje vo vojne, ktorú začalo takmer pred štyrmi rokmi, pričom naďalej presadzuje maximalistické požiadavky.

Kyjev čelí v posledných týždňoch intenzívnemu ostreľovaniu, ktoré sa zameriava najmä na energetickú infraštruktúru. Ruské sily opakovane útočia na teplárne, rozvodne a ďalšie objekty nevyhnutné pre fungovanie mesta, čo vedie k dlhodobým výpadkom kúrenia a elektriny pre státisíce obyvateľov.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v utorok vyhlásil, že najnovšie ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny by mali byť prioritou programu pre svetových lídrov, ktorí sa stretávajú na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Uviedla to agentúra AFP.

