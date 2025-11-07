Necíti potrebu sa zviditeľňovať. Elena Vacvalová prehovorila otvorene o zmene, pokoji a živote mimo kamier

S vekom prichádza nadhľad, pokoj a schopnosť nechať veci plynúť bez zbytočného dokazovania.
Niektorí v tom nachádzajú múdrosť, iní pokoj a pre Elenu Vacvalovú je to predovšetkým sloboda byť sama sebou, bez pretvárky a bez potreby prispôsobovať sa očakávaniam okolia. Pre magazín Život porozprávala obľúbená moderátorka a milovníčka zvierat o tom, ako sa mení jej pohľad na život, humor i spoločnosť.
Sloboda namiesto spoločenských povinností
Elena Vacvalová už dávno nepotrebuje byť v centre pozornosti. Po rokoch pred kamerami a na rôznych spoločenských podujatiach si dnes najviac váži pokoj svojho domova a súkromia.
„Cítim sa slobodnejšia. A to je úžasný pocit. Ibaže sa musíte pripraviť na to, že nie každý to dokáže pochopiť či akceptovať… Už dlhodobo sa vyhýbam všelijakým spoločenským akciám. Jednak som si ich už zažila dosť a jednak mi to naozaj nechýba. Keď pocítim potrebu stretnúť sa s priateľmi, rada to urobím u nás doma – navarím, upečiem a viem s nimi posedieť na terase pri dobrom vínku až do svitania.“ Je z nej cítiť vyrovnanosť človeka, ktorý presne vie, kde je jeho miesto a čo mu prináša pokoj.
