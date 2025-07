Ich žiarlivosť zabije každý vzťah, v ktorom sú. Tieto znamenia zverokruhu odhalia každý náznak nevery

Žiarlivosť dokáže vo vzťahu rozprúdiť vášeň, no rovnako môže byť jeho najväčším nepriateľom. Niekedy sa javí ako nevinné korenie lásky, inokedy sa zmení na tichý jed, ktorý nahlodáva dôveru a istotu.

Podľa magazínu Eva patria medzi znamenia, ktoré žiarlia najviac, najmä Škorpión, Lev, Rak, Býk a Panna. Každé z nich žiarlivosť prežíva svojím špecifickým spôsobom, no vždy z hlbokej túžby ochrániť to, na čom im najviac záleží.

Škorpión: vášeň, ktorá nestrpí tajomstvá

Škorpión je majstrom intenzity. Keď miluje, je to celou svojou bytosťou, bez kompromisov. Jeho láska je hlboká, no neraz sprevádzaná obavami, že o ňu príde. Preto je Škorpión pripravený odhaliť každé tajomstvo, ktoré by mohlo narušiť jeho istotu.

Má šiesty zmysel na klamstvá a náznaky nevery. Navonok pôsobí vyrovnane, no vo vnútri ho spaľuje obava zo zrady. Ak ho niečo vyruší, hoci len úsmev cudzieho človeka, jeho podozrievanie sa spustí ako lavína. A zastaviť ho býva ťažké.

Lev: kráľ, ktorý túži byť jediným na tróne