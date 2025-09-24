Ich cesty sa znova spojili. Superstaristka Karmen Pál-Baláž sa po 10 rokoch opäť stretla s hudobnou legendou

Foto: Instagram (karmen.palbalaz)

Frederika Lyžičiar
Bývalá superstaristka má dôvod na radosť.

Speváčka Karmen Pál-Baláž, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala ako finalistka speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar 2018, si po rokoch spomenula na zdanlivo nenápadnú udalosť, ktorá sa napokon ukázala ako malý, no významný krok na jej ceste k súčasným hudobným úspechom.

Dnes má na konte vlastnú tvorbu, spoluprácu s legendárnym textárom a čerstvý zážitok z krstu knihy, ktorý si bude pamätať navždy. V príspevku na sociálnej sieti Instagram sa bývalá superstaristka Karmen podelila o príbeh, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi na konkurze do muzikálu a nečakane sa spojil s jej dnešnou spoluprácou s textárskou legendou Kamilom Peterajom.

 

Prvý krok, ktorý vtedy vyzeral ako neúspech

„Asi pred 10 rokmi na mňa vyskočila reklama na internete o konkurze hlavnej postavy do muzikálu pánov Peteraja, Hammela a Ďurovčíka – Šľahačková princezná,“ spomína Karmen Pál-Baláž. „Utekala som za otcom, čo si o tom myslí, že by som sa prihlásila. Veľmi som túžila po tom, aby som sa spevom niekde posunula a získala nové skúsenosti.“

Jej otec reagoval s úsmevom, no podporu jej neodoprel: „Otec sa na mňa pozrel a s úsmevom na tvári sa mi k tomu vyjadril nasledovne: Karmen, ty a princezná? Prosím ťa, to nejde nijako dokopy! Nemyslel to v zlom, mal absolútnu pravdu.“ dodáva speváčka s úsmevom.

 

Karmen otvorene priznala, že aj sama cítila, že rola princeznej by pre ňu nebola jednoduchá: „Tiež som vedela, v prípade, že by som rolu dostala, musela by som sa veľmi premôcť, aby som vydržala obliekať sa do spoločenských šiat, s opätkami, aby som nemala problém s rúžom na perách či s lakom na nechtoch a podobne.“

 

Rodina ju však vždy podporovala: „Je dôležité spomenúť, že ma rodina vo všetkom vždy podporovala, takže otec ma predsa len zobral do Bratislavy na ten konkurz.“

Samotný konkurz mal pre Karmen dve fázy: „V porote bol aj pán Kamil Peteraj. Spevácke kolo šlo ako po masle, spievala som pieseň Mariky Gombitovej. Avšak potom nasledovala tanečná časť, kde sme sa na mieste mali naučiť choreografiu. Tam som ľavou zadnou okamžite vypadla,“ opisuje so smiechom a dodáva, že aj napriek vyradeniu išlo o skúsenosť, ktorá ju posunula ďalej.

Náhodné prepojenie s legendou

