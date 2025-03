Iba totálny idi*t by sa vzdal členstva v EÚ, tvrdí Miloš Zeman: Prirovnal ju k „cecku, z ktorého strieka dobré mlieko“

Bývalý český prezident Miloš Zeman vyjadril svoj nesúhlas s myšlienkou vystúpenia Česka z Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

„Keby bolo referendum o vystúpení z EÚ alebo NATO, hlasoval by som proti. A som presvedčený o tom, že by tak volila väčšina Čechov. Verím v múdrosť väčšiny, to referendum by som pokojne povolil,“ povedal Zeman v rozhovore pre CNN Prima NEWS.

Neodišiel by ani z NATO

Zeman tiež zdôraznil ekonomické prínosy členstva v EÚ, keď pripomenul, že čistý zisk z členstva za posledných 20 rokov predstavuje ekvivalent približne celého českého štátneho rozpočtu. „Iba totálny idiot by sa vzdal tohto cecka, z ktorého strieka také dobré mlieko,“ dodal.

V súvislosti s NATO Zeman spomenul svoju nedôveru voči Rusku, ktorú nadobudol po sovietskej okupácii v roku 1968. „Odvtedy Rusku nedôverujem. Keby nebolo ruskej agresivity, tak by som možno trochu uvažoval o tom, či NATO potrebujeme, alebo nie. Lenže Rusko je agresor, má to dokonca vo svojich génoch. NATO potrebujeme,“ doplnil.

Zeman tiež kritizoval stav ruskej ekonomiky, ktorú označil za katastrofickú, pričom poukázal na vysokú úrokovú sadzbu centrálnej banky a exodus bohatších občanov na Západ. „Údaje sú doslova katastrofické. Vezmite si napríklad úrokovú sadzbu centrálnej banky, čo je strašný údaj, ktorý neekonómovi síce nič nepovie, ale v skutočnosti svedčí o veľmi hlbokej kríze,“ zhodnotil Zeman.