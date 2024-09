Hudobný svet prišiel o legendu: Zomrel brat ikonického Michaela Jacksona. Mal 70 rokov

Vo veku 70 rokov zomrel americký hudobník Tito Jackson, bývalý člen chlapčenskej skupiny The Jackson 5. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry AP.

„S ťažkým srdcom oznamujeme, že náš milovaný otec, člen Rokenrolovej siene slávy, Tito Jackson už viac nie je s nami. Sme zaskočení, smutní a zlomení. Náš otec bol úžasný človek, ktorý sa staral o tom, aby sa mal každý dobre,“ oznámili spevákovi synovia TJ, Taj a Taryll v nedeľu večer na sociálnej sieti Instagram.

Uprednostnil rodinu

Kapelu The Jackson 5 tvorili piati bratia Jackie, Tito, Jermain, Marlon a Michael. Skupina vyprodukovala v 70. rokoch minulého storočia viacero hitov ako ABC, I Want You Back a I’ll Be There. V roku 1997 bola uvedená do Rokenrolovej siene slávy. Tito bol sprievodným vokalistom skupiny a hral na gitaru. Jeho bratia začali neskôr sólové kariéry, najznámejší Michael sa stal celosvetovou hviezdou s množstvom hitov a neskôr získal prezývku kráľ popu.

Toriano Adaryll „Tito“ Jackson sa narodil 15. októbra 1953 ako tretí z deviatich súrodencov. Jacksonovci sú známou hudobníckou rodinou a okrem jeho bratov sa preslávila aj speváčka Janet Jacksonová. Tito sa vydal na sólovú kariéru ako posledný spomedzi súrodencov. Jeho debut Tito Time vyšiel až v roku 2016 a Tito uviedol, že sa zámerne nevenoval vlastnej sólovej kariére, pretože uprednostnil starostlivosť o svojich troch synov. Tí založili svoju vlastnú hudobnú skupinu T3.