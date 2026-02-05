Hrôzostrašný nález v slovenskej obci: V dome objavili telo muža v kaluži krvi, pri ňom mala byť sekera

V obci Henclová v okrese Gelnica zasahovali policajti po tom, čo v jednom z rodinných domov objavili telo muža bez známok života.
O udalosti informovala TV Markíza, podľa ktorej sa muž nachádzal v kuchyni domu. Ležať mal na zemi v kaluži krvi a v jeho blízkosti sa údajne nachádzala sekera. Príčina smrti zatiaľ nie je známa.
Na miesto zavolal pomoc príbuzný
Políciu mal privolať brat zosnulého, ktorý s ním býval v spoločnej domácnosti. Po príchode záchranných zložiek bolo miesto zabezpečené a prípad si prevzali vyšetrovatelia. Polícia aktuálne zisťuje, za akých okolností muž zomrel a či v prípade zohralo úlohu cudzie zavinenie. Bližšie informácie zatiaľ nie sú známe.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku