Hrozivý nález v bratislavských kríkoch: V poraste ležalo telo 49-ročného muža, polícia preveruje okolnosti

Bratislavskí policajti boli v pondelok ráno krátko po 9.30 h vyslaní na Gagarinovu ulicu v Bratislave, kde sa nachádzalo telo muža bez známok života. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Telo bolo v kríkovom poraste.
„Na mieste našli telo 49-ročného muža bez známok života. Na miesto privolali obhliadajúceho lekára, ktorý vylúčil cudzie zavinenie,“ napísali policajti.
