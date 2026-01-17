Hrozivý incident na Štrbskom Plese: 8-ročný chlapec spadol z lanovky. Zasahovať musel vrtuľník

K pádu dieťaťa z lanovky došlo v sobotu dopoludnia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na mieste zasahovali leteckí záchranári.
„Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne päť metrov utrpel poranenia chrbtice a hrudníka,“ informovala Letecká záchranná služba Air – Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.
Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu
Lekára leteckých záchranárov po prílete pomocou palubného navijaka vysadili priamo k zranenému chlapcovi. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka,“ uviedla ATE.
