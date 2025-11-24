Hrozivá tragédia v Strážskom: Žena porodila novorodenca bez lekárskej pomoci. Dieťa, žiaľ, neprežilo

V Strážskom došlo k tragédii. Novorodené dieťa po pôrode bez odbornej pomoci zomrelo. Malo sa tak stať dnes ráno.
V pondelok (24. 11.) v skorých ranných hodinách, krátko pred 6.30, došlo v Strážskom k tragickému úmrtiu novorodenca, informujú TV noviny.
Matka je v opatere lekárov
Podľa ďalších informácií sa chlapček narodil bez prítomnosti či asistencie zdravotníckeho personálu a zomrel údajne hneď po príchode na svet. Prvotné zistenia uvádzajú, že obhliadajúca lekárka nedokázala vylúčiť cudzie zavinenie. Matku momentálne hospitalizovali a je v starostlivosti zdravotníkov.
Polícia na mieste zhromažďuje podklady a vykonáva nevyhnutné procesné úkony, aby objasnila všetky okolnosti tragickej udalosti.
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku