Hrozivý nález pred nákupným centrom: V košíku ležalo telo štyridsaťosemročnej ženy, polícia preveruje okolnosti

Pred nákupným centrom v Nových Zámkoch našli v nedeľu ráno telo štyridsaťosemročnej ženy uložené v nákupnom košíku. Na miesto dorazili policajné hliadky aj záchranné zložky.
Podľa informácií TV Markíza obhliadajúci lekár nedokázal určiť presnú príčinu smrti. Z tohto dôvodu nariadil pitvu, ktorá má objasniť, za akých okolností žena zomrela.
Polícia preveruje okolnosti prípadu
Polícia začala po náleze s preverovaním všetkých dostupných skutočností. Zisťuje, či sa žena k nákupnému centru dostavila sama alebo ju tam niekto priviezol. Okolie náleziska bolo krátko po udalosti zabezpečené.
V tejto fáze polícia nevylučuje žiadnu vyšetrovaciu verziu. O príčine úmrtia bude možné hovoriť až po vypracovaní výsledkov pitvy, na ktoré polícia čaká a následne zverejní ďalšie informácie.
