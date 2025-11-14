Hrozivá tragédia v Ružinove: Manželov, ktorí sa mali rozvádzať, našli mŕtvych. Mali strelné poranenia

Vo štvrtok večer (13. 11.) došlo v bratislavskom Ružinove k hroznej udalosti.
V jednom z bytov našli mŕtveho 40-ročného muža a 36-ročnú ženu so strelnými poraneniami. Informovali TV Noviny.
Podľa dostupných informácií manželia viedli rozvodové konanie.
„Tridsaťšesťročná žena, ako aj 40-ročný muž mali strelné poranenia v oblasti hlavy, pričom vedľa muža sa nachádzala krátka strelná zbraň. Presné príčiny a okolnosti smrti muža a ženy budú známe až po vykonaní pitvy,“ napísali policajti. Bližšie informácie k prípadu poskytnú, keď to bude možné.
