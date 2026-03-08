Hrozivá nehoda v Michalovciach: Policajti sa zrazili s autom, troch ľudí previezli do nemocnice

Po nedeľnej zrážke policajného auta a osobného vozidla v Michalovciach previezli do nemocnice troch ľudí. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Nateraz môžeme potvrdiť, že na jednej z michalovských ulíc došlo k zrážke služobného cestného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla značky Kia Sportage,“ uviedla s tým, že tri osoby boli posádkou rýchlej zdravotnej pomoci prevezené do nemocnice na ošetrenie. „Rozsah ich zranení nateraz nie je známy,“ dodala.
Podľa polície boli dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu u oboch vodičov negatívne. Dopravná nehoda je v štádiu dokumentovania. „Viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť,“ doplnila Illésová.
