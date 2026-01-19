Hrozivá nehoda v centre Prievidze: Kamión doslova padol na auto, policajti odklonili dopravu

V Prievidzi došlo k mimoriadne nebezpečnej dopravnej nehode, pri ktorej sa kamión prevrátil a doslova spadol na osobné vozidlo. K incidentu došlo na frekventovanej ceste I/64 na križovatke Nedožerská cesta a Puškinova, kde je aktuálne doprava výrazne obmedzená.
Na udalosť upozornila Polícia Slovenskej republiky, podľa ktorej si nehoda napriek dramatickému priebehu nevyžiadala žiadne zranenia. Presné príčiny a okolnosti, za ktorých ku kolízii došlo, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Doprava je obmedzená, prejazdný je len jeden pruh
Dotknutý úsek je v súčasnosti prejazdný len v jednom jazdnom pruhu, čo spôsobuje spomalenie dopravy najmä v špičke. Policajné hliadky riadia premávku priamo na mieste.
Nákladné vozidlá sú presmerované cez sídlisko Zápotocký, osobné autá obchádzajú miesto nehody priľahlými ulicami. Polícia vyzýva vodičov, aby zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny hliadok a ak je to možné, zvolili alternatívne trasy. Situácia sa môže meniť v závislosti od postupu odstraňovania následkov nehody a priebehu vyšetrovania.
