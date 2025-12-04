Hrozivá dopravná nehoda: Auto narazilo do mosta a začalo horieť, vodič nemal šancu na prežitie

Záchranné zložky zasahovali v noci zo stredy (3. 12.) na štvrtok pri tragickej dopravnej nehode.
Došlo k nej neďaleko obce Kolíňany v Nitrianskom okrese.
Ako informovala polícia, z doposiaľ presne nezistených príčin auto narazilo do konštrukcie mosta ponad cestu I/65 a začalo horieť. „Vo vozidle sa nachádzala jedna zhorená osoba, ktorej totožnosť zatiaľ nie je známa. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku