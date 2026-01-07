Hrozí aj trest smrti: Slávneho režiséra ubodali a na súd ide jeho syn. Prípad, ktorý otriasa Hollywoodom

Foto: SITA AP Photo/Damian Dovarganes

Michaela Olexová
SITA
Rob Reiner, režisér filmu Keď Harry stretol Sally, a jeho 70‑ročná manželka zomreli po bodných zraneniach.

Syn hollywoodskeho režiséra Roba Reinera sa v stredu postaví pred súd v Los Angeles, aby sa vyjadril k obvineniam zo zabitia svojich rodičov. Nick Reiner čelí dvom žalobám z vraždy prvého stupňa za dvojité zabitie, ktoré krátko pred Vianocami otriaslo filmovým svetom.

Ako sme vás už informovali, tridsaťdvaročného Reinera zadržali 14. decembra po tom, ako polícia našla telá jeho otca, známeho filmára, a matky, fotografky Michele Singer Reinerovej, v ich dome v losangelskej štvrti Brentwood.

Zomreli po bodných zraneniach

Prokuratúra uviedla, že 79‑ročný Rob Reiner, režisér filmov Keď Harry stretol Sally či Pár správnych chlapov, a jeho 70‑ročná manželka zomreli po bodných zraneniach.

Foto: SITA/AP

Nick Reiner, ktorý dlhodobo zápasil so závislosťou od drog, má byť v stredu formálne obžalovaný.

Foto: SITA/AP

Jeho obhajca Alan Jackson po predchádzajúcom pojednávaní vyzval reportérov, aby k prípadu pristupovali „zdržanlivo a s dôstojnosťou“.

„Je to zničujúca tragédia, ktorá postihla rodinu Reinerovcov,“ povedal pred novinármi s tým, že ide o veľmi vážny a zložitý prípad, ktorý vyžaduje dôsledné, ale opatrné preskúmanie.

V prípade uznania viny hrozí Reinerovi doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia alebo trest smrti, hoci Kalifornia tento najvyšší trest v praxi takmer nevykonáva.

