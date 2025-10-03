Hrob novinára Rýpala stále nenašli: Muž, ktorý policajtom ukázal, kde zakopal telo, putuje naspäť do Maďarska

Foto: Facebook (Hľadá sa Paľo Rýpal)

Lucia Mužlová
TASR
Telo novinára stále nenašli.

Prípad investigatívneho novinára Pavla Rýpala, ktorý zmizol pred 16 rokmi, sa možno konečne posunie. Na juhu Slovenska stále prebiehajú veľké policajné manévre. Na viacerých miestach kopú bagre.

Muži zákona preverovali výpovede Norberta Kosťova, ktorý začal hovoriť v maďarskej väznici. Tvrdil, že má informácie o osude nezvestného novinára Paľa Rýpala, ktorý zmizol v roku 2008. Previezli ho na Slovensko, mužom zákona ukázal, kde sa má nachádzať telo Rýpala. Novinára mali pred 17 rokmi zakopať v lesoch za obcou Mužla v okrese Nové Zámky.

Podľa uznesenia o väzbe, ktoré získala TV Markíza, mal byť Rýpal sledovaný a naposledy ho videli pri hoteli v Štúrove. Páchatelia ho mali obkľúčiť, spútať a odviesť vozidlom do lesa v okolí obce Mužla, kde malo dôjsť k jeho usmrteniu. Telo údajne zakopali do predpripraveného hrobu.

Overujú to priamo v teréne

Vyšetrovateľský tím overuje Kosťove tvrdenia priamo v teréne, pričom je nasadené veľké množstvo policajtov. Kosťovovi v Maďarsku hrozí doživotie, no jeho výpovede môžu byť kľúčové pre objasnenie prípadu, ktorý je nevyriešený viac ako 15 rokov.

Ako teraz informuje denník SME, Kosťov sa vracia do Maďarska, informáciu potvrdil námestník krajského prokurátora. Okolie, kde by sa malo nachádzať zakopané telo novinára, už vyzerá úplne inak ako pred rokmi. Aj preto je práca policajtov sťažená. V teréne majú byť aj psovodi.

Pátranie po novinárovi trvá už roky

Prípadom zmiznutia investigatívneho novinára Rýpala sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Pavol Rýpal bol investigatívny novinár. Nezvestný je od 22. apríla 2008. Sestra zmiznutého novinára v minulosti na sociálnej sieti uviedla, že majú nové informácie.

Novinár mal byť podľa nej zavraždený. V roku 2019 polícia informovala, že podozrenie o zavraždení novinára sa zatiaľ nepotvrdilo.

