Horúčavy dnes vyvrcholia, potom príde šok: Teploty prudko padnú, prídu aj búrky. Vieme dokedy potrvá ochladenie

Počasie na Slovensku v uplynulých dňoch pôsobilo celkom nevinne. Teploty boli vysoké, obloha väčšinou jasná a na viacerých miestach panovalo takmer bezvetrie. No zatiaľ čo víkend ešte pripomína ideálne leto, už v pondelok sa situácia zmení. Do našej oblasti dorazí studený front a ten so sebou prinesie nielen výrazné ochladenie, ale aj výkyvy v podobe dažďa a búrok.

Ako uvádza portál iMeteo, práve dnešok bude dňom, keď teploty na Slovensku dosiahnu svoje aktuálne maximum. Na viacerých miestach môže byť až do +29 °C a na juhozápade dokonca až +31 °C. Obloha zostane prevažne jasná, len výnimočne sa môže objaviť ranná hmla. Vietor bude slabý alebo žiadny, preto sa očakáva príjemný deň na pobyt vonku.

V pondelok nás už čaká prudké ochladenie

Zmena nastane hneď po víkende. Od západu začne do našej oblasti prúdiť chladnejší vzduch a studený front, ktorý je spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. V priebehu pondelka začne pribúdať oblačnosť a objavia sa aj prvé prehánky. Východ krajiny si ešte udrží vysoké teploty, no západ už pocíti ochladenie, ktoré môže byť miestami až o 15 stupňov výraznejšie ako v nedeľu.

Podľa aktuálneho vývoja by prvé dažďové zrážky mali doraziť na Záhorie približne okolo šiestej ráno. Front sa však pohybuje pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. V dôsledku toho sa mení aj jeho vplyv na búrkovú činnosť.

Západ pred búrkami unikne, tie sa presunú na východ

Meteorológovia pôvodne očakávali silné búrky najmä na západe Slovenska. Keďže sa však front oneskorí o niekoľko hodín, veľká časť atmosférickej energie sa stihne rozptýliť už pred jeho príchodom. To znamená, že výraznejšie búrky na západe sú menej pravdepodobné.

Naopak, popoludní sa môžu začať formovať búrky nad východným Slovenskom, kde bude ešte dostatok tepla a vlhkosti na to, aby vznikli priaznivé podmienky pre silnejšie javy. Situácia sa však môže ešte meniť, a preto bude vhodné sledovať aktuálne predpovede.

Návrat tepla bude rýchly, leto sa prihlási opäť

Aj keď začiatok týždňa prinesie krátke ochladenie a viac oblakov, dlhodobá predpoveď portálu iMeteo naznačuje, že teplé letné počasie sa vráti už o pár dní. V druhej polovici týždňa by sa denné teploty mali opäť dostať nad +30 °C. Slovensko tak čaká klasický letný režim, kedy sa slnko bude striedať s prehánkami a občasnými búrkami.