Hormuzský prieliv je opäť uzavretý. Irán obvinil Izrael z porušenia mieru a stopol prepravu ropy

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) začala po oznámení prímeria na Blízkom východe pracovať na zaistení bezpečnej plavby lodí cez Hormuzský prieliv, uviedol pred pár hodinami jej generálny tajomník Arsenio Dominguez. Podľa agentúry AFP úžinou pri pobreží Iránu preplávali od vyhlásenia prímeria v stredu prvé lode, informovala TASR.
V priebehu pár hodín sa však skutočnosti zmenili. Irán totiž po ohlásení prímeria zostrelil izraelský dron.
Irán opäť zastavil dopravu ropy cez Hormuzský prieliv
Iránske sily v stredu zostrelili izraelský dron Hermes letiaci nad mestom Lár na juhu krajiny. Iránske Revolučné gardy o tom informovali niekoľko hodín po uzavretí prímeria so Spojenými štátmi a Izraelom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP a televíziu Sky News.
Agentúra Fárs medzičasom uviedla, že prechod tankerov cez Hormuzský prieliv pozastavili pre porušenie prímeria zo strany Izraela.
Nahlásiť chybu v článku