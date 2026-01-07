Horalkový paragraf v praxi: Muž zo Žiliny opakovane kradol, odniesol si tovar za stovky eur. Súd rozhodol o väzbe

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
TASR
Obvinený muž odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, ktorého sa mal v sobotu 3. januára dopustiť 28-ročný muž v predajni na Kysuckej ulici v Žiline. Keďže v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch sa dopustil podobných činov, súd akceptoval návrh na jeho väzobné stíhanie.

Na sociálnej sieti o tom v stredu informovala žilinská krajská polícia. Obvinený muž zo žilinskej predajne odcudzil viac druhov potravín a iný spotrebný tovar v celkovej hodnote 365 eur.

Súd rozhodol o väzbe

„Zadržaný bol pracovníkom SBS a zamestnancami predajne. Za dva obdobné činy bol v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý v priestupkovom konaní a v predchádzajúcich 24 mesiacoch bol tiež za trestné činy krádeže odsúdený Okresným súdom Žilina a Okresným súdom Ostrava,“ priblížila polícia.

Doplnila, že mužovi obmedzili osobnú slobodu. „Bolo mu vznesené obvinenie a bol spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie, ktorý súd akceptoval,“ dodala polícia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko má vážny problém: Putinova bublina spľasla, krajina môže čoskoro čeliť obrovským nepríjemnostiam

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac