Rusko má vážny problém: Putinova bublina spľasla, krajina môže čoskoro čeliť obrovským nepríjemnostiam

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Zhoršujúcu sa situáciu si začínajú všímať dokonca aj analytici lojálni Kremľu.

Ruská ekonomika sa po rokoch umelo udržiavaného rastu dostáva na hranicu stagnácie. Najnovšie údaje naznačujú, že hospodársky model, ktorý Moskva využívala počas vojny, sa vyčerpal a prestáva fungovať.

Ako informovalo ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám na platforme Telegram, koncom roka 2025 bol zaznamenaný najnižší rast ruského hrubého domáceho produktu od roku 2023. Tento vývoj je jasným signálom, že ruské hospodárstvo prakticky prestáva rásť. Podľa údajov Ministerstva hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie dosiahol medziročný rast HDP v novembri 2025 len 0,1 percenta.

„Ide o najhorší ukazovateľ od začiatku roka 2023 a de facto signál, že ekonomika vstupuje do stagnácie,“ uvádza sa v správe centra. Negatívny trend potvrdzujú aj údaje z priemyslu. Ruská priemyselná výroba sa po prvýkrát za deväť mesiacov prepadla do mínusu, konkrétne -0,7 %. Ústredný štatistický úrad pritom zdôraznil, že nejde o sezónny výkyv. Práve priemysel totiž v uplynulých rokoch tvoril základ tzv. „vojnového rastu“, ktorý formálne udržiaval ekonomiku v rokoch 2023 a 2024.

Riziko recesie

Zhoršujúcu sa situáciu si začínajú všímať dokonca aj analytici lojálni Kremľu. Tí upozorňujú na prudký nárast rizika recesie už v priebehu tohto roka. Podľa ich hodnotenia sa vyčerpal model založený na masívnom prečerpávaní rozpočtových prostriedkov, nahrádzaní dovozu domácou produkciou a nútenom úverovaní ekonomiky.

Centrum pre boj proti dezinformáciám vidí v tomto vývoji priamy dôsledok pokračujúcej vojny. Upozorňuje, že čím dlhšie bude Moskva konflikt naťahovať, tým vážnejšie budú hospodárske následky. „Ruská vláda zámerne pokračuje vo svojej agresii, aj keď ekonomický základ pre to už nie je dostatočný. Ruská ekonomika sa dostáva do slepej uličky,“ konštatuje centrum a dodáva, že ignorovanie reality zo strany Kremľa len prehĺbi budúce škody.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Svetový poriadok, ako ho poznáme, by skončil: Napadnú USA člena NATO? Takto by podľa odborníka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac