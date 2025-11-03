Detektív z prípadu sériového vraha Riga prehovoril: Rozrozprával príbeh z najtemnejšieho prípadu Slovenska

Niektoré príbehy sú také silné, že by ich nevymyslel ani scenárista kriminálky. Potom sú tu ľudia, ktorí ich zažili na vlastnej koži. Jedným z nich je Jozef Vachálek – bývalý kriminalista, ktorý počas troch desaťročí vyšetroval tie najťažšie prípady slovenskej histórie. Jeho skúsenosti, spomienky a najmä vnútorné pohľady do sveta zločinu sa stali základom novej knihy Príbeh detektíva: Hon na sériového vraha Ondreja Riga, ktorú napísal novinár Pavel Knapko.
Kniha prináša autentické rozprávanie o práci policajta, ktorý sa stretol so zlom zblízka, o prípadoch, ktoré otriasli verejnosťou, a o temnej stránke deväťdesiatych rokov, keď sa Slovensko ešte len učilo, čo znamená moderné vyšetrovanie v ére mafie, chaosu a násilia.
Deväťnásobný vrah, ktorý nepoznal ľútosť
Ústredným prípadom knihy je vyšetrovanie Ondreja Riga, sériového vraha, ktorý v rokoch 1990 – 1992 zavraždil deväť ľudí v Bratislave, Mníchove a Amsterdame. Jeho činy patrili k najbrutálnejším v dejinách Slovenska.
Prípad Riga sa stal nielen medzinárodnou senzáciou, ale aj osobnou výzvou pre tím vyšetrovateľov, ktorí ho nakoniec dostali za mreže. Medzi nimi bol aj Jozef Vachálek – muž, ktorý so zlom nielen bojoval, ale sa s ním aj rozprával.
Mrazivé listy od vraha
Jedna z kapitol knihy nesie názov Listy od vraha. Odhaľuje autentickú korešpondenciu, ktorú Rigo posielal Jozefovi Vachálkovi z väzenia v Leopoldove.
Listy, ktoré sa zachovali, sú plné absurdného pokoja, falošnej zdvorilosti a dokonca priateľských pozdravov. Sériový vrah, ktorý nikdy neprejavil ľútosť, poslal z väzenia dokonca bezstarostné prianie k narodeninám. Detektívovi, ktorý ho dostal za mreže.
Spomienky, ktoré menia pohľad na spravodlivosť
Kniha však nie je len o Rigovi. Vachálek v nej opisuje aj ďalšie známe prípady, na ktorých sa podieľal: vraždy, lúpeže, únosy, aj absurdné momenty, ktoré sa v reálnom vyšetrovaní dejú častejšie, než by si ktokoľvek myslel.
Spolu s Pavlom Knapkom, novinárom s dlhoročnou praxou v spravodajstve, vytvorili výnimočný projekt – rozprávanie o živote policajta, ktoré nie je len zoznamom prípadov, ale aj pohľadom do psychiky človeka, ktorý sa denne dotýka zla.
Pavel Knapko strávil s Jozefom Vachálkom desiatky hodín rozhovorov. Na základe jeho spomienok, poznámok a archívnych dokumentov vystaval mozaiku, ktorá približuje reálny svet kriminalistiky bez príkras. Výsledkom je kniha, ktorá sa číta ako napínavý triler, no všetko v nej sa skutočne stalo.
Prečo si knihu prečítať:
- zistíte, ako vyzeralo vyšetrovanie sériových vrážd v deväťdesiatych rokoch,
- spoznáte temnú, ale fascinujúcu stránku práce detektíva,
- prečítate si autentické listy od vraha, ktoré nikdy predtým neboli zverejnené,
- nahliadnete do zákulisia prípadu, ktorý navždy zmenil slovenskú kriminalistiku.
Temnota, ktorá ostala v pamäti
Knižná novinka z dielne INTEREZ MEDIA nie je len ďalší detektívny príbeh. Je to pohľad do ľudskej psychiky a do sveta, kde spravodlivosť nie je vždy čiernobiela.
