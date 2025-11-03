Detektív z prípadu sériového vraha Riga prehovoril: Rozrozprával príbeh z najtemnejšieho prípadu Slovenska

foto: INTEREZ MEDIA, TASR - Vladimír Benko

Martina Saktorová
Príbeh detektíva, ktorý sa nikdy nebál pozrieť zlu priamo do očí.

Niektoré príbehy sú také silné, že by ich nevymyslel ani scenárista kriminálky. Potom sú tu ľudia, ktorí ich zažili na vlastnej koži. Jedným z nich je Jozef Vachálek – bývalý kriminalista, ktorý počas troch desaťročí vyšetroval tie najťažšie prípady slovenskej histórie. Jeho skúsenosti, spomienky a najmä vnútorné pohľady do sveta zločinu sa stali základom novej knihy Príbeh detektíva: Hon na sériového vraha Ondreja Riga, ktorú napísal novinár Pavel Knapko.

Kniha prináša autentické rozprávanie o práci policajta, ktorý sa stretol so zlom zblízka, o prípadoch, ktoré otriasli verejnosťou, a o temnej stránke deväťdesiatych rokov, keď sa Slovensko ešte len učilo, čo znamená moderné vyšetrovanie v ére mafie, chaosu a násilia.

Deväťnásobný vrah, ktorý nepoznal ľútosť

Ústredným prípadom knihy je vyšetrovanie Ondreja Riga, sériového vraha, ktorý v rokoch 1990 – 1992 zavraždil deväť ľudí v Bratislave, Mníchove a Amsterdame. Jeho činy patrili k najbrutálnejším v dejinách Slovenska.

Prípad Riga sa stal nielen medzinárodnou senzáciou, ale aj osobnou výzvou pre tím vyšetrovateľov, ktorí ho nakoniec dostali za mreže. Medzi nimi bol aj Jozef Vachálek – muž, ktorý so zlom nielen bojoval, ale sa s ním aj rozprával.

foto: INTEREZ MEDIA

Mrazivé listy od vraha

Jedna z kapitol knihy nesie názov Listy od vraha. Odhaľuje autentickú korešpondenciu, ktorú Rigo posielal Jozefovi Vachálkovi z väzenia v Leopoldove.

Listy, ktoré sa zachovali, sú plné absurdného pokoja, falošnej zdvorilosti a dokonca priateľských pozdravov. Sériový vrah, ktorý nikdy neprejavil ľútosť, poslal z väzenia dokonca bezstarostné prianie k narodeninám. Detektívovi, ktorý ho dostal za mreže.

Spomienky, ktoré menia pohľad na spravodlivosť

Kniha však nie je len o Rigovi. Vachálek v nej opisuje aj ďalšie známe prípady, na ktorých sa podieľal: vraždy, lúpeže, únosy, aj absurdné momenty, ktoré sa v reálnom vyšetrovaní dejú častejšie, než by si ktokoľvek myslel.

Spolu s Pavlom Knapkom, novinárom s dlhoročnou praxou v spravodajstve, vytvorili výnimočný projekt – rozprávanie o živote policajta, ktoré nie je len zoznamom prípadov, ale aj pohľadom do psychiky človeka, ktorý sa denne dotýka zla.

Pavel Knapko strávil s Jozefom Vachálkom desiatky hodín rozhovorov. Na základe jeho spomienok, poznámok a archívnych dokumentov vystaval mozaiku, ktorá približuje reálny svet kriminalistiky bez príkras. Výsledkom je kniha, ktorá sa číta ako napínavý triler, no všetko v nej sa skutočne stalo.

Prečo si knihu prečítať:

  • zistíte, ako vyzeralo vyšetrovanie sériových vrážd v deväťdesiatych rokoch,
  • spoznáte temnú, ale fascinujúcu stránku práce detektíva,
  • prečítate si autentické listy od vraha, ktoré nikdy predtým neboli zverejnené,
  • nahliadnete do zákulisia prípadu, ktorý navždy zmenil slovenskú kriminalistiku.

Temnota, ktorá ostala v pamäti

Knižná novinka z dielne INTEREZ MEDIA nie je len ďalší detektívny príbeh. Je to pohľad do ľudskej psychiky a do sveta, kde spravodlivosť nie je vždy čiernobiela.

Knihu Príbeh detektíva nájdete v každom dobrom kníhkupectve:

