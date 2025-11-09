Hon na riaditeľku popradského gymnázia sa musí zastaviť. Strana Hlas zároveň odmieta, že ide o jej členku

Ako strana uviedla vo vyhlásení, v mediálnom priestore sa objavili nesprávne informácie, že riaditeľka školy Mária Vojtaššáková je ich členkou. To ale nie je to pravda, strana má síce členku s rovnakým menom, ide ale o dve rozdielne osoby.
„Strana HLAS rovnako odmieta, aby sa voči pani riaditeľke školy alebo voči ktorejkoľvek inej osobe, ktorá si len plní svoje povinnosti, uskutočňoval akýkoľvek hon. Odmietame, aby slušnosť nahrádzala neslušnosť a aby bol akýmkoľvek spôsobom trestaný či znevažovaný ten, kto sa o zachovávanie slušnosti stará.
Vyzývame preto médiá a verejne známe osobnosti, aby si položili otázku, či by reagovali rovnako, keby bol podobný odkaz napísaný voči predstaviteľom súčasnej opozície alebo pani prezidentke,“ uviedol politický subjekt.
Apeloval na návrat k dialógu, namiesto schvaľovania neslušnosti, a zabránenie tomu, aby sa podobné situácie v budúcnosti opakovali.
Na gymnáziu mal prednášať premiér Fico
Predseda vlády Robert Fico mal mať pred pár prednášku o geopolitike na popradskej škole, tú ale napokon zrušili. Informoval o tom portál Aktuality.sk s tým, že sa ráno pred vstupom do dotknutej školy objavili vulgárne nápisy. Na mieste zasahovala aj polícia. Časť chodníka, ktorý obsahoval najvulgárnejšie heslo, neskôr vyčistili. Nápis „Fico je zradca“ škola prekryla kobercom.
Na chodníku sa podľa portálu nachádzali aj dva portréty tváre pripomínajúce predsedu vlády. Predseda vlády avizoval svoju prítomnosť v Poprade vo štvrtok 6. novembra.
