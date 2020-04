Holandsko aj Kanada. Toto sú krajiny, ktoré majú viac hlavných miest

Každý Slovák vie, že hlavným mestom Slovenska je Bratislava. Predstavte si však, že by boli hlavné mestá dve, tým druhým by boli napríklad Košice. V niektorých krajinách to nie je len fikcia, ale realita. Majú totiž nie jedno, ale hneď niekoľko hlavných miest.

Svet ako ho poznáme formovali rôzne udalosti

Svet, ako ho poznáme, bol formovaný mnohými udalosťami, napríklad vojnami, revolúciami ale aj pandémiami. Vedeli ste však, že práve tieto udalosti podnietili aj vznik hlavných miest? Dnes považujeme za samozrejmosť, že každá krajina má svoje hlavné mesto, veď sa ich na geografii učíme už od základnej školy. Nebolo to tak ale vždy.

Napríklad, ako uvádza portál CNN, okolo roku 1900 malo hlavné mesto len okolo 40 štátov. Do roku 2000 počet hlavných miest prudko vzrástol, a to na 200, za čo môže najmä rozpad francúzskej a britskej ríše, ale aj zmeny týkajúce sa bývalého Sovietskeho zväzu a Juhoslávie.

Hlavné mestá sú zvyčajne tie, kde sa koncentruje všetko, čo je pre riadenie krajiny dôležité. Sú sídlom vlády a zvyčajne sa v nich odohrávajú stretnutia vládnych predstaviteľov, na ktorých rozhoduje o ďalšom osude krajiny, napríklad vo forme schvaľovania zákonov. Niektoré krajiny sa však rozhodli, že dve alebo viac hlavných miest toho zvládnu viac, ako len jedno.

Prečo viac hlavným miest?

Jednou z príčin je delenie krajín na viacero regiónov. Málokedy panuje medzi regiónmi v rámci krajiny rovnoprávnosť a mnohé z nich sa snažia získať moc pre seba. Prípadom je Juhoafrická republika, kde je moc rozdelená medzi 3 mestá, a to Kapské Mesto, Pretóriu a Bloemfontein. Iné krajiny sa pre viacero hlavných miest rozhodli aj z historických či iných príčiny. Napríklad, môže sa stať, že niektorá zo zložiek vlády sa nachádza v inom meste a nie v meste, ktoré je zo zákona určené ako hlavné mesto krajiny. Okrem toho, hlavné mesto by malo slúžiť aj ako ekonomické, kultúrne a intelektuálne centrum krajiny a malo by byť ľahko dostupné pre všetkých obyvateľov. Aj to je dôvod, prečo majú niektoré krajiny viac hlavných miest, aj keď je pravda, že zvyčajne za hlavné označujú oficiálne iba jedno.

Kanada či Benin

Ani Ottawa nebola vždy hlavným mestom Kanady. Vláda sa totiž nevedela zhodnúť na tom, ktoré mesto by malo byť tým hlavným a tak sa to menilo každé dva roky, až kým sa ním napokon nestala spomínaná Ottawa. Čo sa týka krajín, ktoré majú viacero hlavný miest súčasne, patrí medzi ne napríklad aj africký Benin. Ten má dve hlavné mestá, a to Porto-Novo a Cotonou, pričom Porto-Novo je považované za oficiálne, zákonom dané hlavné mesto, zatiaľ čo v Cotonou, v najväčšom meste Beninu, sídli vláda.

Dve hlavné mestá má napríklad Čile ale aj Holandsko

Dvomi hlavnými mestami disponuje aj Čile, sú nimi Santiago a Valparaíso. História Santiaga ako hlavné mesta Čile siaha ďaleko do minulosti, situácia sa však zmenila po tom, čo skončila vláda diktátorského prezidenta Augusta Pinocheta okolo roku 1990. Hlavné mestá sú od seba vzdialené len 115 kilometrov, nemohli by sa však od seba viac líšiť. Kým jedno si ponechalo historický ráz, to druhé sa rozhodlo vybrať modernejším smerom. Správne a súdne zložky vlády sa však nachádzajú v Santiagu a legislatívna zložka zas v Valparaíso.

Aj Bolívia má dve hlavné mestá, od roku 1899 sú nimi mestá La Paz a Sucre. Administratívu má pevne v rukách La Paz a sídli tu vláda, zatiaľ čo stovky kilometrov vzdialené mesto Sucre sa stará o ústavné záležitosti a je hlavným mestom krajiny aj zo zákona. Hlavnými mestami Holandska sú zas Amsterdam a Haag. Aj keď je Amsterdam turistickým rajom a zákonom daným hlavným mestom, mnohé dôležité inštitúcie, ako napríklad najvyšší súd, sa nachádzajú v Haagu, čo z neho činí neoficiálne hlavné mesto Holandska.

Dve hlavné mestá má aj Srí Lanka, sú nimi mestá Sri Jayawardenepura Kotte a Colombo. V prvom z miest, ktorému sa skrátene hovorí aj Kotte, sa nachádza budova parlamentu. Colombo bolo oficiálnym hlavným mestom kedysi a aj keď sa titul oficiálneho hlavné mesta získalo Kotte, stále sa tu nachádza výkonný orgán a okrem toho, Colombo sa zas pomaly ale isto dostáva do centra pozornosti turistov, a to najmä vďaka historickým uličkám, ale aj nádhernému pobrežiu, ktoré sa tiahne pozdĺž mesta.

Pre dve hlavné mestá sa v roku 2012 rozhodla aj juhokórejská vláda

Podobne je na tom aj Pobrežie Slonoviny, pričom oficiálnym hlavným mestom sa ešte v roku 1933 stalo mesto Abidjan. Vtedy patrilo Pobrežie Slonoviny Francúzsku, no Abidjan si status hlavného mesta udržal aj po tom, čo krajina nadobudla nezávislosť. Pre zmenu sa rozhodol prezident Félix Houphouët-Boigny. Ten sa rozhodol, že bude lepšie, keď bude hlavným mestom aj jeho domovina, teda mesto Yamoussoukro. Prezident tým chcel dosiahnuť rýchlejší rozvoj mesta a jeho prosperitu, väčšina dôležitých inštitúcií však aj naďalej ostala v Abidjane.

O povinnosti, moc a výsady sa dve hlavné mestá kedysi delili aj v Gruzínsku. Oficiálnym hlavným mestom Gruzínska bolo totiž Tbilisi, o legislatívne záležitosti sa však staralo mesto Kutaisi. Práve v Kutaisi sa nachádza aj gruzínsky parlament. Aj Južná Kórea má dve hlavné mestá, nie je to však tak dávno, čo mala len jedno, a to Seoul. Zmena nastala v roku 2012, kedy sa druhým hlavným mestom tejto krajiny stalo mesto Sejong City. Tento krok bol urobený najmä preto, aby sa moc nekoncentrovala len v jednom meste, ale bola viac rozložená.

Dvoma hlavnými mestami disponuje aj Izrael. Oficiálnym hlavným mestom krajiny je Jeruzalem, práve tu sídli parlament aj najvyšší súd. Neoficiálnym hlavným mestom je však Tel Aviv. Môže za to najmä politická situácia, ktorá zapríčinila, že väčšina krajín má svoju ambasádu práve v Tel Avive.