Odborníci bijú na poplach: V Európe je rekordný výskyt chorôb prenášaných komármi, vzniká „nový normál“

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tento rok na kontinente zaznamenalo rekordný počet epidémií chorôb prenášaných komármi, ako sú chikungunya či vírus západonílskej horúčky. Podľa ECDC k tomuto vzostupu prispieva zmena klímy, čím zároveň vzniká tzv. nový normál. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Nová fáza
Podľa ECDC Európa čelí dlhším a intenzívnejším obdobiam, keď dochádza k prenosu chorôb prostredníctvom komárov.
ECDC objasnilo, že tento posun je spôsobený klimatickými a environmentálnymi faktormi, ako sú rastúce teploty, dlhšie letá, miernejšie zimy a zmeny v zrážkových vzoroch. „Ide o podmienky, ktoré vytvárajú priaznivé prostredie pre množenie komárov a šírenie vírusov,“ uviedlo ECDC vo vyhlásení.
„Európa vstupuje do novej fázy, keď sa dlhší, rozšírenejší a intenzívnejší prenos chorôb prenášaných komármi stáva novým normálom,“ konštatovala riaditeľka ECDC Pamela Rendiová-Wagnerová.
Rekord
Komár tigrovaný (Aedes albopictus), ktorý môže prenášať vírus chikungunya, sa podľa ECDC už stabilne vyskytuje v 16 európskych krajinách a 369 regiónoch, pričom ešte pred desiatimi rokmi to bolo len 114 regiónov. Európa doteraz v roku 2025 zaznamenala 27 epidémií chikungunye – čo je nový rekord.
Prvýkrát bol prenos tejto nákazy hlásený aj vo francúzskom Alsasku, čo je podľa ECDC výnimočný výskyt v tejto zemepisnej šírke, poukazujúci na pokračujúce šírenie rizika smerom na sever.
K 13. augustu nahlásilo osem európskych krajín spolu 335 prípadov nákazy vírusom západonílskej horúčky vzniknutých priamym prenosom v Európe a 19 úmrtí. Najviac postihnuté je Taliansko s 274 infikovanými.
Používajte repelenty a chráňte sa
Céline Gossnerová, vedúca oddelenia pre choroby prenášané potravinami, vodou, vektormi a zoonózami v ECDC, upozornila na pravdepodobný nárast takýchto ochorení v budúcnosti a zdôraznila dôležitosť prevencie, „a to prostredníctvom koordinovaných opatrení verejného zdravotníctva aj individuálnej ochrany“.
ECDC preto vyzvalo obyvateľov zasiahnutých oblastí, aby sa chránili pred uštipnutím komármi používaním repelentov, oblečením s dlhými rukávmi a dlhými nohavicami, ako aj inštalovaním sieťok na okná a používaním moskytiér.
Nahlásiť chybu v článku