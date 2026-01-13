Hlas odmietol zľahčovanie extrémizmu z dielne SNS: Bol by to krok späť, pripája sa aj Žilinka

SNS svojou novelou Trestného zákona rozbúrila politické vody.

Strana Hlas nepodporí návrh koaličného partnera SNS, ktorým chce znížiť tresty za skutky spojené s extrémizmom. Návrh kritizoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Tento návrh musíme odmietnuť, pretože je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí Slovenská republika,“ píše koaličná strana v stanovisku, ktoré zverejnil Denník N.

Podľa strany má Slovensko jasné historické hodnoty a návrh SNS, o ktorom sme nedávno informovali, by ich oslaboval.

Slovensko má jasnú a nespochybniteľnú hodnotovú oporu v protifašistickom odkaze Slovenského národného povstania. Tento odkaz nie je historická spomienka, ale morálny záväzok – postaviť sa proti ideológiám nenávisti, násilia a potláčania slobôd. Znižovanie trestov za extrémizmus tento záväzok oslabuje a relativizuje hranicu medzi demokraciou a zlom,“ uviedla strana.

Proti je aj Žilinka

Návrh kritizoval aj Maroš Žilinka. Vyhlásil, že novela je nezodpovedná a krátkozraká. Pre navrhované zmeny nevidí žiadny vecný ani rozumný dôvod. Ich prijatie by podľa Žilinku predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu.

Novela predpokladá závažné zmeny, ktoré sú navrhované bez akejkoľvek odbornej diskusie a analýzy. Extrémizmus pritom považujem za rovnako závažné, ak nie ešte závažnejšie ohrozenie spoločnosti, akým je korupcia. Pre navrhované zmeny nevidím žiadny vecný a ani rozumný dôvod. Ich prijatie by predstavovalo zásadný krok späť v boji proti extrémizmu, ktorý je cestou k rozvratu demokratických hodnôt. Navrhovanú legislatívu považujem za nezodpovednú a krátkozrakú,“ zdôraznil generálny prokurátor vo videu na sociálnej sieti.

Zníženie sadzieb aj vypustenie slov

Poslanci za SNS navrhujú vypustiť z viacerých paragrafov Trestného zákona slová: „trestného činu výroby extrémistického materiálu“ či „trestného činu rozširovania extrémistického materiálu“, prípadne „trestného činu prechovávania extrémistického materiálu“.

Zároveň predkladatelia novely navrhuje zníženie trestných sadzieb za porušenie paragrafu týkajúceho sa založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ako aj za porušenie paragrafu týkajúceho sa prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, paragrafu o hanobení národa, rasy a presvedčenia, a tiež paragrafu týkajúceho sa podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

