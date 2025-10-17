Herečkin stav je znepokojujúci: Milovaná ikona podstúpila operáciu, je hospitalizovaná už tri týždne

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
TASR
Počas svojej vyše 20 rokov trvajúcej umeleckej kariéry účinkovala v 45 filmoch a nahrala viac ako 70 piesní.

Bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová (91) je už tri týždne hospitalizovaná v Toulone na juhu Francúzska, neďaleko svojho bydliska v Saint-Tropez, informovali na svojej webovej stránke miestne noviny Var-Matin citované v piatok agentúrou Reuters.

Bardotová v súkromnej nemocnici podstúpila operáciu súvisiacu s vážnou chorobou, uviedli noviny s odvolaním sa na nemenované zdroje. Herečkin stav je znepokojujúci, ale o niekoľko dní by mala byť prepustená z nemocnice domov.

Foto: MovieStillsDB

Stala sa legendou

Svetoznámou sa Bardotová v 50. a 60. rokoch 20. storočia svojimi slobodomyseľnými vystúpeniami a charizmou, ktorú vyžarovala vo svojich filmoch. V tomto období vystupovala na scéne aj ako speváčka.

V 70. rokoch prestala hrať, natrvalo sa presťahovala do Saint-Tropez na Francúzskej riviére a venovala sa ochrane zvierat prostredníctvom nadácie, ktorá má jej meno.

