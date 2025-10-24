Herečka Zuzana Kanócz prehovorila o temnom období. Strach o zdravie ju sužoval celé roky, teraz žiari pokojom

Herečka známa zo seriálov Ranč a Nemocnica sa dlhodobo zaujíma o zdravý životný štýl, alternatívne spôsoby starostlivosti o seba aj život v súlade s prírodou.
Zuzana Kanócz sa netají tým, že jej prístup k zdraviu a strave sa v priebehu rokov výrazne menil. Pre TV JOJ povedala, že svoj pohľad na zdravie a starostlivosť o telo formovali najmä osobné skúsenosti z detstva aj materstva.
Od prísnej kontroly k vnútornému pokoju
Zuzana priznala, že kedysi bola vo svojich návykoch veľmi prísna. „Kým bol len Lucas a keď som bola s Lucasom tehotná, tak áno, bola som. Bola som veľmi striktná, až taká kŕčovitá. Chcela som žiť zdravo a chcela som, aby aj moje deti mali zdravé návyky hneď od začiatku,“ hovorí herečka.
Zdravé zásady sa postupne stali prirodzenou súčasťou jej každodenného života – sladidlá ako biely cukor u nich doma nemajú miesto. Časom však zistila, že priveľká prísnosť nie je riešením a dnes dáva prednosť uvoľnenejšiemu prístupu a vnútornej harmónii.
