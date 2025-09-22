Herečka Eva Holubová vyvrátila falošné správy o svojom zdravotnom stave: Pravda je úplne iná, toto odkazuje

Herečka Eva Holubová razantne ukončila dohady o svojom zdravotnom stave a uistila fanúšikov, že sa cíti výborne – plná zdravia, energie a vnútornej pohody.
Obľúbená česká herečka patrí k výrazným osobnostiam divadla aj filmu a dlhé roky si udržiava silnú priazeň publika. Najnovšie sa rozhodla prehovoriť na Instagrame a ukončiť šíriace sa hoaxy o svojom zdraví, keď jasne uviedla, že jej nič nechýba a prežíva jedno z najlepších období svojho života.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Radosť zo zdravia a životnej rovnováhy
Eva Holubová priznala, že by sa k celej téme ani verejne nevyjadrovala, keby ľudia nemali kopu otázok. „Ja by som to ani verejne nevysvetľovala, keby vás nebolo viac a nepribúdali otázky, čo sa so mnou deje,“ začala svoje slová.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Neviem, čia je to práca a kto tým čo sleduje, ale ja sa teším nebývalému zdraviu, zhodila som 15 kg, som vo výbornej fyzickej kondícii, dostávam sa do výbornej psychickej kondície,“ opísala. Dodala, že osobný aj pracovný život nemôže byť lepší a je v úplnom poriadku.
Nahlásiť chybu v článku