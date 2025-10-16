Herec Lukáš Latinák musel spomaliť. Únava ho takmer stála život, za volant si už radšej sám nesadne

Obľúbený herec Lukáš Latinák patrí medzi najvyťaženejších slovenských umelcov. Dlhé roky neúnavne pracuje na viacerých projektoch naraz, no vysoké pracovné tempo a únava si napokon vypýtali svoju daň.
Herec dnes otvorene priznáva, že pre vyčerpanie sa rozhodol prestať šoférovať a zveril sa do rúk profesionálnych vodičov. Pre Rádio Melody v relácii Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej herec prezradil, že dlhodobé pracovné nasadenie začalo mať negatívny vplyv na jeho zdravie aj každodenné fungovanie. Po rokoch neustáleho cestovania a natáčaní sa dostal do bodu, keď si za volant auta už netrúfa sadnúť sám.
Zabúdame na seba
Lukáš Latinák je známy svojou pracovitosťou a energiou, no sám priznáva, že občas prekračuje hranice vlastných síl.
„Niekedy ideme stále len robota, robota a zabúdame na seba,“ povedal v rozhovore. Vysoké tempo, ktoré si roky udržiaval, ho napokon prinútilo spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo je skutočne dôležité.
