Herec Ján Koleník rozpálil internet: Stačí jediný pohľad na jeho telo a ženy z neho idú do kolien

Foto: Instagram (jan_kolenik)

Frederika Lyžičiar
Vypracované telo, slnko a výhľad na more.

Slnečné lúče, priezračne čistá voda a ticho ďaleko od ruchu kamier. Aj takto môže vyzerať zaslúžený oddych jedného z najobľúbenejších slovenských hercov.

Na svojom Instagrame zverejnil video, v ktorom ukázal svoje vypracované telo, čím nepochybne potešil nejednu fanúšičku. Herec tak naznačil, že si momentálne užíva čas pre seba, ďaleko od ruchu natáčania či povinností.

Vyrovnaný muž v dokonalej harmónii

Na videu, ktoré zrejme vzniklo počas jeho dovolenky pri mori, si Ján Koleník naplno užíva chvíle pokoja – nechýba bazén, slnečné lúče ani výhľad na nekonečné more, ktorý vyráža dych. K príspevku pridal stručný, no výstižný popis „Off the grid – on purpose“, čo v preklade znamená „mimo siete – úmyselne“. Naznačuje tým, že sa vedome rozhodol vypnúť, odpojiť od digitálneho sveta a dopriať si skutočný oddych.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)


Po náročnom období plnom natáčania a dramatických seriálových zvratov, si takýto únik z reality jednoznačne zaslúži. Pôsobí uvoľnene, sebavedome, a najmä autenticky. Práve takto ho fanúšikovia často nemajú možnosť vidieť – mimo seriálovej uniformy, ďaleko od napätých scén a dramatických zápletiek.

Reakcie, ktoré hovoria za všetko

