Herec Adam Bardy o drsnej realite s tromi deťmi: Priznal únavu aj to, čo ho drží nad vodou

Adam Bardy dnes doma o ticho rozhodne nezakopne. Herec a moderátor sa minulý rok stal trojnásobným otcom a priznáva, že hoci je to poriadna jazda, túto životnú etapu si užíva naplno.
Rodinný život v kombinácii s náročnou prácou mu síce občas poriadne preverí energiu, no napriek únave má jasno v tom, čo je preňho prioritou. Byť prítomným otcom a partnerom považuje za rovnako dôležité ako profesionálne úspechy. Herec Adam Bardy a jeho manželka Bibiána prežili minulý rok výnimočné obdobie, keď sa ich rodina rozrástla o dvojičky Leona a Evana. O tom, ako vyzerá ich každodenný život, o únave, radosti aj hľadaní rovnováhy medzi prácou a rodinou, pre portál Topky porozprával otvorene a bez prikrášľovania.
Rodina je tím, ktorý musí fungovať
Adam neskrýva, že bez podpory svojej manželky by bol kolotoč menom rodičovstvo oveľa náročnejší. „Ďakujem mojej polovičke za to, že to zvládame. Viem, že čím viac času s nimi trávim, tým je to lepšie a snažím sa ten „work life balance“ zariaďovať tak, aby sme spolu trávili veľa času,“ povedal Bardy.
Pracovné povinnosti mu zaberajú veľkú časť dňa, napriek tomu sa usiluje tráviť každú voľnú chvíľu s rodinou. Spoločný čas je preňho dôležitý a uvedomuje si, ako rýchlo toto obdobie v živote detí plynie.
