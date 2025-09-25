Hellen o sebe tvrdí, že je upírka a ovláda mágiu. Nežíví sa však krvou, saje z ľudí niečo iné

Čarodejnice, vlkolaci, upíri, to všetko sú stvorenia z mýtov a legiend, o ktorých vieme, že nie sú skutočné. Podľa všetkého však má existovať typ upírov, ktorý chodí po zemi medzi bežnými smrteľníkmi. Neublíži im pritom cesnak ani svätená voda a dokonca sa ani neživia ľudskou krvou.
Hellen Schweizer z Providence v štáte Rhode Island v Novom Anglicku v USA trvá na tom, že hoci je upírkou, neživí sa krvou a neubližuje ľuďom. O svojej výnimočnosti porozprávala pre portál What’s the Jam a objasnila, čím sa líši od bežných smrteľníkov a čo z povier o upíroch pre ňu neplatí.
Živí sa energiou, nie krvou
Hellen sa opisuje ako duchovná upírka, ktorá využíva emocionálnu energiu ľudí vo svojom okolí, aby ona sama zostala plná energie. Na rozdiel od tradičných upírov nepije krv, nebojí sa zrkadiel a nespí v rakve. Čo ju však odlišuje od ostatných ľudí, je to, že vykonáva kúzla, nosí špeciálne vyrobené tesáky a vyhýba sa slnku, kedykoľvek je to možné.
A ako také kŕmenie sa energiou vyzerá? Aj na to Hellen poskytla odpoveď: „Pýtam sa ľudí, či môžem využiť ich energiu, neberiem im ju len tak jedoducho. Pustím si hudbu, zapálim kadidlo a relaxujem. Ak s tým súhlasia, položím im ruku na hruď, spoločne dýchame a ja čerpám ich energiu. Oni sa cítia uvoľnenejší a ja plná energie.“
Moderná upírka priznala, že sa vždy cítila „iná“, ale až v roku 2016 si uvedomila, že jej gotické oblečenie a posadnutosť upírskou kultúrou nie sú len fázou. Povedala: „Žijem tak, ako som vždy chcela žiť, nepredstieram, že som dobrá kresťanská dievčina, pretože to nie som ja – som upírka. Obliekam sa tak, ako chcem, venujem sa práci s energiou a kúzlam.“
