Hasiči bojujú s ohnivým peklom v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Evakuovať museli už štyri dediny

Hasiči v gréckej časti ostrova Cyprus bojujú s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý si už vynútil evakuáciu prinajmenšom štyroch dedín, píše TASR podľa stredajšej správy agentúry Reuters.

Požiar vypukol v stredu okolo poludnia. Zúri severne od prístavného mesta Limasol na juhu ostrova, pričom ho rozdúchava silný vietor a umocňujú horúčavy.

„Môžem potvrdiť, že niektoré príbytky sú značne poškodené,“ povedal cyperským médiám hovorca hasičského zboru Andreas Kettis. Plamene sa podľa jeho slov snažia uhasiť hasiči a v nasadení je aj 14 hasiacich lietadiel.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 23, 2025