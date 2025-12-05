Bratislava spúšťa vianočnú flotilu: Do ulíc vyrážajú rozsvietené električky aj trolejbus, odvezú vás za symbolickú sumu

V centre Bratislavy začína v piatok premávať vianočná flotila. Tvoria ju štyri tematicky vyzdobené vozidlá, dve električky, trolejbus a autobus. Novinkou sú tiež komorné hudobné vystúpenia s benefičným cieľom.
Vianočná flotila bude premávať do 6. januára. Na piatkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.
Rozšírená flotila a sviatočná atmosféra
„Tento rok sme rozšírili našu vianočnú flotilu, aby sme tú pravú atmosféru sviatkov priniesli k ešte väčšiemu počtu cestujúcich,“ skonštatoval Rybanský.
Trasa vianočnej električky povedie okruhom v centre mesta so štartom na zastávke Jesenského. Vozidlá následne obslúžia zastávky Centrum, Kapucínska, Chatam Sófer, Vodná veža, Most SNP s návratom na Jesenského. Premávať bude každý pracovný deň od 16.00 do 20.00 h, cez víkend od 12.00 h. Jedinou výnimkou bude Štedrý deň, kedy premávať nebude.
Hudobná vianočná električka
Vlajkovou loďou vianočnej flotily je Hudobná vianočná električka s vizuálom od dizajnérky Saki Matsumoto, vyzdobený je však aj jej interiér. Každú decembrovú nedeľu sa električka premení na pojazdnú koncertnú sálu, pričom koncerty budú, rovnako ako minulý rok, povinne miestenkové.
Lístky budú za symbolickú sumu a výťažok z predaja venuje DPB na podporu Centra sociálnych služieb Javorinská. Klienti zariadenia si v ňom rozvíjajú samostatnosť a vzťah k prírode, napríklad prostredníctvom zveľaďovania bylinkovej záhrady či vyvýšených záhonov.
Dobročinný rozmer projektu
„Teší ma, že projekt Hudobnej vianočnej električky rozširujeme o dobročinný rozmer a verím, že naši cestujúci ocenia možnosť spojiť pekný zážitok s podporou ľudí, ktorí to potrebujú. Je to dobrá vec,“ podotkol Rybanský.
Jazda vianočnými električkami, ktoré budú jazdiť na špeciálnej linke, bude bezplatná. Na druhej strane, vianočný trolejbus v modrobielych farbách s dominantami Bratislavy a vianočný autobus s výšivkami na červenozelenej pletenine budú nasadené na bežných linkách naprieč mestom so štandardnou tarifou. Cestujúcich naladia na sviatky aj vianočné zvončeky a rolničky znejúce počas hlásenia zastávok.
Nahlásiť chybu v článku