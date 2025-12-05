Bratislava spúšťa vianočnú flotilu: Do ulíc vyrážajú rozsvietené električky aj trolejbus, odvezú vás za symbolickú sumu

Foto: SITA/Jana Birošová

Nina Malovcová
Hudobná električka prinesie komorné koncerty s benefičným cieľom.

V centre Bratislavy začína v piatok premávať vianočná flotila. Tvoria ju štyri tematicky vyzdobené vozidlá, dve električky, trolejbus a autobus. Novinkou sú tiež komorné hudobné vystúpenia s benefičným cieľom.

Vianočná flotila bude premávať do 6. januára. Na piatkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.

Rozšírená flotila a sviatočná atmosféra

„Tento rok sme rozšírili našu vianočnú flotilu, aby sme tú pravú atmosféru sviatkov priniesli k ešte väčšiemu počtu cestujúcich,“ skonštatoval Rybanský.

Trasa vianočnej električky povedie okruhom v centre mesta so štartom na zastávke Jesenského. Vozidlá následne obslúžia zastávky Centrum, Kapucínska, Chatam Sófer, Vodná veža, Most SNP s návratom na Jesenského. Premávať bude každý pracovný deň od 16.00 do 20.00 h, cez víkend od 12.00 h. Jedinou výnimkou bude Štedrý deň, kedy premávať nebude.

Hudobná vianočná električka

Vlajkovou loďou vianočnej flotily je Hudobná vianočná električka s vizuálom od dizajnérky Saki Matsumoto, vyzdobený je však aj jej interiér. Každú decembrovú nedeľu sa električka premení na pojazdnú koncertnú sálu, pričom koncerty budú, rovnako ako minulý rok, povinne miestenkové.

Lístky budú za symbolickú sumu a výťažok z predaja venuje DPB na podporu Centra sociálnych služieb Javorinská. Klienti zariadenia si v ňom rozvíjajú samostatnosť a vzťah k prírode, napríklad prostredníctvom zveľaďovania bylinkovej záhrady či vyvýšených záhonov.

Dobročinný rozmer projektu

„Teší ma, že projekt Hudobnej vianočnej električky rozširujeme o dobročinný rozmer a verím, že naši cestujúci ocenia možnosť spojiť pekný zážitok s podporou ľudí, ktorí to potrebujú. Je to dobrá vec,“ podotkol Rybanský.

Foto: SITA/Jana Birošová

Jazda vianočnými električkami, ktoré budú jazdiť na špeciálnej linke, bude bezplatná. Na druhej strane, vianočný trolejbus v modrobielych farbách s dominantami Bratislavy a vianočný autobus s výšivkami na červenozelenej pletenine budú nasadené na bežných linkách naprieč mestom so štandardnou tarifou. Cestujúcich naladia na sviatky aj vianočné zvončeky a rolničky znejúce počas hlásenia zastávok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac