Hanbiť sa bude 75 % Slovákov: Vyskúšaj si kvíz, ktorý zvládne len človek so skvelým prehľadom

Čo vlastne znamená mať dobrý všeobecný prehľad? Je to schopnosť rozumieť svetu okolo seba – orientovať sa v reáliách vlastnej krajiny aj v dianí za jej hranicami, mať základný prehľad o fungovaní spoločnosti, prírody aj vedy.
Znamená to aj nebyť uzatvorený v úzkej profesijnej bubline a vedieť presiahnuť rámec vlastného odboru. Človek s dobrým všeobecným prehľadom tak nie je len lekárom, právnikom či technikom, ale pozná aspoň základné mená z literatúry, má prehľad o dejinách, geografii či športe a dokáže sa zorientovať v témach, ktoré formujú dnešný svet.
Patríte medzi takýchto ľudí aj vy? Otestujte sa v našom dnešnom kvíze a zistite, koľko bodov sa vám podarí získať.
