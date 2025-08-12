Hádka ako v talianskom manželstve: Žena v Nitre vyhádzala mužovi z okna oblečenie, ľudia v komentároch nešetria kritikou

Na Hornotabánskej ulici v Nitre sa v pondelok popoludní odohrala situácia, ktorá vyvolala rozruch medzi obyvateľmi. Zo šiesteho poschodia bytového domu začali na chodník a cestu padať rôzne predmety od oblečenia, doplnkov až po monitor od počítača.
Podľa Mestskej polície Nitra, ktorá zábery zo situácie zverejnila na sociálnej sieti, sa za týmto nebezpečným správaním skrývala priam talianska hádka medzi ženou a jej partnerom. Mestskí policajti po príchode na miesto okamžite zabezpečili priestor, aby ochránili ľudí prechádzajúcich pod oknami. Našťastie sa nikto nezranil.
Vyhrotená situácia priamo pred policajtmi
Hliadka sa presunula na šieste poschodie k bytu, z ktorého predmety pochádzali. Pred dverami stál muž, krátko nato ich otvorila žena, ktorá potvrdila, že ide o jej partnera, a jasne mu odkázala, aby sa odsťahoval. Na miesto dorazila aj hliadka Policajného zboru.
Žena mužovi za ich prítomnosti dovolila vstúpiť do bytu, aby si vzal osobné veci. Policajti na mieste zostali až do chvíle, kým muž byt opustil. Následne si pozbieral aj predmety, ktoré predtým leteli na ulicu.
Ľudia si neodpustili reakcie
Udalosť nenechala chladných ani ľudí na sociálnych sieťach. Niektorí poukazovali na zbytočnosť takéhoto konania: „Mohla to radšej niekomu darovať, než teatrálne a hystericky vyhadzovať,“ napísala jedna diskutujúca. Ďalší to brali s nadhľadom: „Stačilo to hodiť o stenu,“ zaznelo v komentároch.
Objavili sa aj uštipačné poznámky: „Ešte že sa nikomu nič nestalo… hysterka riadna,“ dodala iná používateľka. Padali aj odhady o pozadí situácie: „Tipnem si – mladá naštvaná žena, už tretím rokom na materskej,“ či ironické poznámky: „Kultúrny program na večer“ alebo „Talianska rodinná dráma.“
