Gedra si zadovážil ďalší luxusný byt: Stíhanie pokračuje, štát od neho žiada miliónovú náhradu škody

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Juraj Gedra si kúpil byt v luxusnom projekte v centre Bratislavy, čelí pritom obvineniu v kauze s miliónovou škodou.

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra sa stal vlastníkom bytu v jednom z najluxusnejších rezidenčných projektov v centre Bratislavy. Novú nehnuteľnosť si zadovážil v čase, keď je obvinený v kauze spojenej s miliónovou škodou a štát si voči nemu uplatňuje nárok na náhradu škody.

Na kúpu bytu upozornil portál Aktuality. Juraj Gedra si spolu s manželkou na jeseň minulého roka kúpil byt v projekte Metropolis na Bottovej ulici. Ide o novostavbu vo vysokom štandarde, ktorá patrí medzi najdrahšie adresy v hlavnom meste. Cena bytu sa podľa dostupných informácií mohla pohybovať približne na úrovni 350-tisíc eur.

Byt kúpil napriek trestnému stíhaniu

Gedra je obvinený z machinácií pri verejnom obstarávaní a z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze odmeny pre advokáta Radomíra Bžána. V minulosti pôsobil v štátnej spoločnosti MH Manažment, kde spolurozhodoval o vyplatení odmeny vo výške 17 miliónov eur.

Foto: TASR/Martin Baumann

MH Manažment si voči Gedrovi na súde uplatňuje náhradu škody. Na jeho starší byt v petržalskej novostavbe už bolo zriadené záložné právo. Ak by štát v spore uspel a Gedra by škodu nedokázal uhradiť, nehnuteľnosť by mohla skončiť v exekučnej dražbe. Spoločnosť zároveň nevylučuje, že rovnaký postup by mohla zvážiť aj pri jeho novom byte.

Ako sme vás už informovali, vedúci úradu vlády patril v minulom roku medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Okrem základného platu poberal aj vysoké odmeny, vďaka ktorým jeho priemerný mesačný príjem presahoval 8700 eur. Aj to mu podľa dostupných údajov umožnilo financovať kúpu bytu v centre Bratislavy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac