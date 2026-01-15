Gedra si zadovážil ďalší luxusný byt: Stíhanie pokračuje, štát od neho žiada miliónovú náhradu škody

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra sa stal vlastníkom bytu v jednom z najluxusnejších rezidenčných projektov v centre Bratislavy. Novú nehnuteľnosť si zadovážil v čase, keď je obvinený v kauze spojenej s miliónovou škodou a štát si voči nemu uplatňuje nárok na náhradu škody.
Na kúpu bytu upozornil portál Aktuality. Juraj Gedra si spolu s manželkou na jeseň minulého roka kúpil byt v projekte Metropolis na Bottovej ulici. Ide o novostavbu vo vysokom štandarde, ktorá patrí medzi najdrahšie adresy v hlavnom meste. Cena bytu sa podľa dostupných informácií mohla pohybovať približne na úrovni 350-tisíc eur.
Byt kúpil napriek trestnému stíhaniu
Gedra je obvinený z machinácií pri verejnom obstarávaní a z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v kauze odmeny pre advokáta Radomíra Bžána. V minulosti pôsobil v štátnej spoločnosti MH Manažment, kde spolurozhodoval o vyplatení odmeny vo výške 17 miliónov eur.
MH Manažment si voči Gedrovi na súde uplatňuje náhradu škody. Na jeho starší byt v petržalskej novostavbe už bolo zriadené záložné právo. Ak by štát v spore uspel a Gedra by škodu nedokázal uhradiť, nehnuteľnosť by mohla skončiť v exekučnej dražbe. Spoločnosť zároveň nevylučuje, že rovnaký postup by mohla zvážiť aj pri jeho novom byte.
Ako sme vás už informovali, vedúci úradu vlády patril v minulom roku medzi najlepšie platených štátnych úradníkov. Okrem základného platu poberal aj vysoké odmeny, vďaka ktorým jeho priemerný mesačný príjem presahoval 8700 eur. Aj to mu podľa dostupných údajov umožnilo financovať kúpu bytu v centre Bratislavy.
