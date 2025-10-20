Prelomila mlčanie: Pavol Gašpar sa o dievča po nehode vôbec nezaujímal, hovorí mama. Riaditeľa SIS obviňuje z klamstiev

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
V televíznom rozhovore Pavol Gašpar tvrdil, že po nehode sa zaujímal o zdravotný stav zúčastnených.

Prípad nehody Pavla Gašpara, riaditeľa Slovenskej informačnej služby, sa opäť otvára. Po dvoch mesiacoch od zrážky jeho žltého Dodge Challengera s Volkswagenom Passat v Nitre prelomila mlčanie žena, ktorá v aute sedela so svojím manželom a dcérou. Jej vyjadrenia vrhajú na incident úplne nové svetlo.

Ako informuje Denník N, matku k reakcii prinútili verejné vystúpenia Pavla Gašpara a jeho otca Tibora Gašpara, ktorí podľa nej situáciu opisujú nepravdivo. „Ospravedlňujem sa, ale krivda je pálčivá. Otec a syn si privlastnili už aj nedeľu. Ako rodina by sme si od toho potrebovali oddýchnuť, spravodlivo to uzavrieť a ísť ďalej. No nedá sa,“ napísala na sociálnej sieti.

Gašpar sa o zranené dieťa nezaujímal

V televíznom rozhovore Pavol Gašpar tvrdil, že po nehode sa zaujímal o zdravotný stav zúčastnených. Podľa matky to však nie je pravda. „Ani len zo slušnosti sa oň nezaujímal. Po celý čas sa zdržiaval štyridsať až päťdesiat metrov od dieťaťa, ktoré utrpelo najviac,“ uviedla.

Polícia pôvodne informovala o ľahkom zranení maloletej, no neskôr príspevok zmazala. Gašparovci odvtedy tvrdia, že išlo len o „škodovú udalosť“, čo by znamenalo, že sa nikto nezranil. Ak však niekto utrpel zranenia, ide o dopravnú nehodu, nie o bežnú škodu.

Škoda na aute aj verejnom osvetlení

Rodina tvrdí, že len na ich Volkswagene Passat vznikla škoda viac ako 10-tisíc eur (vyše 3990 eur je hranica škodovej udalosti). Navyše bolo poškodené aj verejné osvetlenie, ktoré stále nie je opravené. „Nezabúdajme, zničené bolo aj verejné osvetlenie,“ pripomenula žena.

Foto: Facebook – Polícia SR – Nitriansky kraj / SITA – Milan Illík

Podľa jej slov je preto nemožné, aby šlo len o škodovú udalosť. Nezodpovedané zostáva aj to, kto do koho narazil. Gašpar tvrdí, že jeho auto nemá poškodený predok, preto vraj nemohol byť vinníkom. Matka však reaguje: „Nemať spredu škrabanec neznamená, že nehodu spôsobil ten druhý.“

Záchranka neprišla, prišiel však krajský šéf polície

Matka dodáva, že hoci jej dieťa utrpelo zranenie, na miesto nebola privolaná záchranka. Namiesto nej sa tam objavil krajský policajný riaditeľ Branislav Hajnovič, ktorého mal podľa strany SaS zavolať práve Pavol Gašpar. Ten to poprel, no videá z miesta ukazujú, že s niekým telefonoval.

Polícia vyšetrovanie stále neuzavrela a podľa opozície aj viacerých svedkov zostáva okolo prípadu množstvo otázok. Rodina však tvrdí, že jej cieľom nie je politický spor, ale pravda. „Chceme to spravodlivo uzavrieť a ísť ďalej,“ dodala matka.

