Fyzický útok a nezákonné vymáhanie finančných prostriedkov. Známa postava zo slovenského hokeja má čeliť problémom

Ilustračná foto: TASR - Milan Kapusta

Jakub Baláž
TASR
Polícia v Liptovskom Mikuláši rieši prípad násilnej trestnej činnosti.

Ako v nedeľu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, tri osoby boli obvinené zo zločinu vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva.

Skutku sa mali dopustiť v jednom zo športových štadiónov, kde mali fyzicky napadnúť poškodeného za účelom nezákonného vymáhania finančných prostriedkov,“ priblížila Šefčíková. Podľa medializovaných informácií jedným zo zadržaných je majiteľ hokejového klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš Róbert Ľupták.

V súvislosti s uvedeným prípadom vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši vzniesol obvinenie všetkým trom osobám za zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva. Následne osoby zadržal a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie,“ uviedla Šefčíková.

Doplnila, že vzhľadom na citlivú povahu a násilné okolnosti skutku nebude polícia k prípadu poskytovať bližšie informácie.

