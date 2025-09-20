Francúzska manikúra, akú ste ešte nevideli: Jeseň prinesie odvážne efekty a luxusné detaily

Foto: Pexels, Pixabay

Frederika Lyžičiar
Nesmrteľná klasika, ktorá sa vie stále prispôsobiť trendom a pôsobiť sviežo.

Francúzska manikúra je nadčasová voľba, ktorá si udržiava šarm aj po desaťročiach. Elegantný štýl francúzskej manikúry sa neustále prispôsobuje trendom a s každou sezónou prichádza s novými farbami i hravými nápadmi, ktoré jej dodávajú svieži a moderný vzhľad.

Ako uviedol magazín Emma, francúzska manikúra patrí medzi tie najväčšie klasiky sveta krásy, pretože sa vyznačuje svojou jemnosťou, eleganciou a najmä nadčasovosťou. Tradične ju poznáme v podobe telového či ružového základu s bielou špičkou. Počas rokov sa však neustále menila a prispôsobovala trendom. Dnes už nie je nutné držať sa iba základných farieb a tvarov, práve naopak, francúzska manikúra vám dovolí experimentovať podľa nálady, outfitu či sezóny.

Pôvod až z ďalekého Hollywoodu

Príbeh francúzskej manikúry je priam filmový. Vznikla v 70. rokoch v Los Angeles, kde maskér Jeff Pink hľadal univerzálny štýl vhodný pre herečky, aby sa hodil ku každému kostýmu a nebolo potrebné meniť farbu pri každom zábere.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa DŽANA NAILS (@dzana_nails)


Z praktického riešenia sa rýchlo stala módna senzácia, ktorú si osvojili návrhári aj modelky po celom svete. Dnes je francúzska manikúra synonymom čistoty, elegancie a decentného luxusu – presne toho, čo nikdy neomrzí.

Minimalizmus s iskrou

