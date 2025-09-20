Francúzska manikúra, akú ste ešte nevideli: Jeseň prinesie odvážne efekty a luxusné detaily

Francúzska manikúra je nadčasová voľba, ktorá si udržiava šarm aj po desaťročiach. Elegantný štýl francúzskej manikúry sa neustále prispôsobuje trendom a s každou sezónou prichádza s novými farbami i hravými nápadmi, ktoré jej dodávajú svieži a moderný vzhľad.
Ako uviedol magazín Emma, francúzska manikúra patrí medzi tie najväčšie klasiky sveta krásy, pretože sa vyznačuje svojou jemnosťou, eleganciou a najmä nadčasovosťou. Tradične ju poznáme v podobe telového či ružového základu s bielou špičkou. Počas rokov sa však neustále menila a prispôsobovala trendom. Dnes už nie je nutné držať sa iba základných farieb a tvarov, práve naopak, francúzska manikúra vám dovolí experimentovať podľa nálady, outfitu či sezóny.
Pôvod až z ďalekého Hollywoodu
Príbeh francúzskej manikúry je priam filmový. Vznikla v 70. rokoch v Los Angeles, kde maskér Jeff Pink hľadal univerzálny štýl vhodný pre herečky, aby sa hodil ku každému kostýmu a nebolo potrebné meniť farbu pri každom zábere.
Z praktického riešenia sa rýchlo stala módna senzácia, ktorú si osvojili návrhári aj modelky po celom svete. Dnes je francúzska manikúra synonymom čistoty, elegancie a decentného luxusu – presne toho, čo nikdy neomrzí.
