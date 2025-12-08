Dunaj, k vašim službám a Sľub nebudú jediné dobové seriály Markízy. Televízia prehovorila o veľkých plánoch

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Markíze sa tieto formáty osvedčili, a tak majú veľké plány do budúcna.

Dunaj, k vašim službám má za sebou 12. sériu, zatiaľ čo Sľub len tú druhú. S oboma seriálmi sa pritom počíta už aj v jarnej štruktúre vysielania a nezdá sa, že by sa s nimi mali diváci čoskoro rozlúčiť, práve naopak. Obľúbenosť dobových seriálov totiž televízii ukázala, že môžu s týmto žánrom počítať aj do budúcna.

Na Markíze sú veľmi obľúbené dva žánre. Prvým sú kriminálne drámy, ich predstaviteľmi sú Vina, Zrada či Klamstvo, no úspešným kriminálnym projektom, hoci je to skôr komédia, je tiež Výnimočná Nikol. Markíza tak ukazuje, že ak jej niečo funguje, drží sa toho. Teraz Silvia Majeská, programová riaditeľka televízie Markíza a Voyo, pre portál Mediálne prezradila, či bude aj tretí dobový seriál.

Foto: TV Markíza (press)

Formát, ktorý funguje

Ako sme vás informovali v článku, Dunaj, k vašim službám by sa mal na obrazovky vrátiť niekedy na prelome januára a februára. Podľa odpovede Majeskej však príbeh nemusí skončiť 13. sériou. Povedala: „Autorský tím má už dnes veľmi dobre premyslené, ako s týmto historickým zlomom naloží. Dunaj sa prirodzene vyvíja spolu s časom, v ktorom sa odohráva, a nové obdobie po vojne prináša množstvo nových príbehov, dilem a tém. Z nášho pohľadu platí jedno základné pravidlo: pokiaľ diváci budú mať chuť Dunaj sledovať, budeme robiť všetko pre to, aby sme im prinášali ďalšie a ďalšie časti.“

Foto: TV Markíza

„Vo svete poznáme príklady sérií, ktoré skončia po prvej sezóne, ale aj také, ktoré fungujú desať a viac rokov. Závisí to od dvoch vecí – či diváci majú stále chuť príbeh sledovať a či tvorcovia majú energiu a nápady ho ďalej rozvíjať,“ dodala a táto informácia platí aj pre denný seriál Sľub a jeho pokračovanie.

Súdiac podľa toho, že oba seriály stále dosahujú rekordné čísla, čo sa týka sledovanosti, dá sa s určitosťou predpokladať, že nové série v jarnom vysielaní nebudú poslednými. Ak by sa to však stalo, televízia nemá problém prísť s niečím novým. Hoci programová riaditeľka upozornila, že „vývoj seriálov je beh na dlhé trate“, už teraz majú nápady na nové dobové projekty.

Prinesú nový seriál?

„Nie preto, aby sme mechanicky „nahradili“ Dunaj či Sľub. Skúsenosť nám ukazuje, že ak ponúknete divákom priveľa veľmi podobných titulov, môže sa dostaviť únava. Preto dbáme na to, aby každý nový dobový seriál prinášal iný typ príbehu, inú perspektívu alebo inú stratégiu, než majú Dunaj a Sľub. Veríme, že svet historických príbehov sme týmito dvoma značkami nevyčerpali – práve naopak, stále je veľa období a tém, ktoré si pýtajú spracovanie,“ vysvetlila Majeská.

Zatiaľ však neprezradila nič konkrétne, len to, že v tejto chvíli televízia pracuje s viacerými možnosťami a žiadny tretí dobový seriál na obrazovky tak skoro nenasadí.

