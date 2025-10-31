Ficovi sa to nepáči: Slovenského premiéra označili za „predátora“. Môže za to jeho agresivita voči novinárom

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
TASR
Fico vraj počas celej svojej politickej kariéry vždy obhajoval slobodu tlače a slova, bráni ho jeho úrad.

Úrad vlády Slovenskej republiky v piatok ostro odmietol „pseudorebríček“ organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá zaradila premiéra SR Roberta Fica medzi tzv. „predátorov slobody tlače“. Tento rebríček podľa úradu vlády ignoruje fakty a chráni pôvodcov agresivity. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Takéto hodnotenie je o to absurdnejšie, že tá istá organizácia dlhodobo mlčala pri útokoch štátnych predstaviteľov na slobodné médiá v rokoch 2020 – 2023 a nereagovala na konkrétne prípady zastrašovania či diskreditácie novinárov s iným názorom,“ uviedol úrad vlády.

RSF podľa úradu namiesto nestranného monitorovania slobody médií vytvorili pseudorebríček, ktorým sa „zaradili medzi tých, čo sa zo strážcov demokracie stávajú politickými aktivistami“. Úrad vlády SR tvrdí, že RSF tiež prehliadajú zodpovednosť médií za šírenie nenávisti a podnecovanie atmosféry spoločenskej agresivity, ktorá viedla až k fyzickým útokom na politikov.

Každoročný rebríček

Fico počas celej svojej politickej kariéry vždy obhajoval slobodu tlače a slova, konštatuje úrad. Nikdy podľa neho neinicioval ani nepodporil legislatívne kroky smerujúce k obmedzovaniu práce novinárov, ale naopak, dôsledne apeloval na zodpovednosť médií a podporoval pluralitu názorov vrátane existencie alternatívnych médií, ktoré sú prirodzenou súčasťou demokratickej diskusie.

„Je paradoxné, že práve tie médiá, ktoré sa dnes stavajú do pozície obetí, dlhodobo vytvárajú tendenčné naratívy namierené proti predsedovi vlády a jeho vláde,“ uviedol vo vyhlásení úrad vlády. Poznamenal, že táto mediálna kampaň vyústila do pokusu o atentát na premiéra, pričom v čase ohrozenia jeho života sa „objavovali cynické reakcie a stávky o to, či útok prežije – aj zo strany niektorých pracovníkov tzv. mainstreamových médií“.

Organizácia RSF každoročne vydáva zoznam „Predátori slobody tlače“, v ktorom podľa svojich vyjadrení poukazuje na tých, ktorí bezohľadne potláčajú slobodu tlače. „Predátorov“ rozdeľuje do piatich kategórií: politickej, bezpečnostnej, ekonomickej, právnej a sociálnej. Slovenského premiéra zaradila do poslednej z menovaných kategórií. Uviedla, že Ficovi sa nepáči vyšetrovanie korupcie a zneužívania právomocí politikov, pričom novinárov viackrát verejne označil rôznymi expresívnymi výrazmi.

„Jeho verbálne útoky podnietili hrozby voči novinárom a dokonca viedli k vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka v roku 2018,“ píšu vo svojom hodnotení Reportéri bez hraníc. Dodali, že v uplynulých rokoch boli v SR prijaté „autoritárske opatrenia vrátane politickej kontroly verejnoprávneho vysielania a obmedzení prístupu k informáciám, ktoré má štát“.

