Fico: Výroba v Slovalcu sa môže obnoviť. Podpísali memorandum, premiér kritizoval ceny elektriny

Vláda SR má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Na tlačovej konferencii to po podpise memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu, ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny. Premiér v príhovore kritizoval vysoké ceny elektriny, rozdiely medzi cenami v USA a Európe aj klimatické ciele EÚ.
Správu aktualizujeme.
