Fico vyjadril veľkú ľútosť nad tým, čo predviedli európski socialisti. Toto sa udialo na obede s ukrajinským ministrom

Foto: TASR - Jakub Kotian

Zuzana Veslíková
SITA
Poznamenal, že nebude radšej komentovať to, že niektorým predstaviteľom európskych socialistov vadí, že oslavujú koniec druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyjadril veľkú ľútosť nad tým, čo dnes predviedli európski socialisti. Uviedol to na tlačovej besede po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré sa dnes konalo v Košiciach.

Strana európskych socialistov (PES) totiž dnes na kongrese v Amsterdame definitívne vylúčila Smer zo svojich radov. Dôvodom je hrubý rozpor s hodnotami a so zásadami PES. Smer mal členstvo pozastavené od roku 2023, odkedy vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou.

Foto: Facebook/Úrad vlády Slovenskej republiky

Nechcel to ďalej veľmi komentovať

No dodal, že spontánne dnes na pracovnom obede jeden z ukrajinských ministrov hovoril o národnej identite. „Tak som zablahoželal pánovi ministrovi a povedal ‚pán minister, želám vám veľa energie a úsilia, aby ste váš koncept národnej identity, ktorý sme my zakotvili do Ústavy SR, dokázali vysvetliť našim partnerom v EÚ, ktorí, bohužiaľ, tento koncept odmietajú a neuznávajú‛,“ vravel premiér.

Pripomenul, že Slovensko zaviedlo do ústavy to, že slovenské právo bude mať v otázkach národnej identity prednosť pred európskym právom. „Rovnako sme povedali, že sme krajina, ktorá vie, odkiaľ prišla, kto boli naši predkovia, aké sú naše korene. Ak nás teda chcú trestať za to, že sme zadefinovali manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy, že sme povedali, že existujú len dve pohlavia, a že sme povedali, že v týchto otázkach bude mať naše právo prednosť pred európskym, ak za toto máme byť vylúčení, tak je to pre nás vyznamenanie,“ deklaroval predseda Smeru.

Slovenský premiér sa v máji tohto roka zúčastnil osláv konca druhej svetovej vojny v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, v septembri zas takéto oslavy absolvoval aj v čínskom Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už to majú zrátané: Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD zo svojich radov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac