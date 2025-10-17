Fico vyjadril veľkú ľútosť nad tým, čo predviedli európski socialisti. Toto sa udialo na obede s ukrajinským ministrom

Predseda strany Smer-SD Robert Fico vyjadril veľkú ľútosť nad tým, čo dnes predviedli európski socialisti. Uviedol to na tlačovej besede po spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré sa dnes konalo v Košiciach.
Strana európskych socialistov (PES) totiž dnes na kongrese v Amsterdame definitívne vylúčila Smer zo svojich radov. Dôvodom je hrubý rozpor s hodnotami a so zásadami PES. Smer mal členstvo pozastavené od roku 2023, odkedy vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou.
Nechcel to ďalej veľmi komentovať
No dodal, že spontánne dnes na pracovnom obede jeden z ukrajinských ministrov hovoril o národnej identite. „Tak som zablahoželal pánovi ministrovi a povedal ‚pán minister, želám vám veľa energie a úsilia, aby ste váš koncept národnej identity, ktorý sme my zakotvili do Ústavy SR, dokázali vysvetliť našim partnerom v EÚ, ktorí, bohužiaľ, tento koncept odmietajú a neuznávajú‛,“ vravel premiér.
Pripomenul, že Slovensko zaviedlo do ústavy to, že slovenské právo bude mať v otázkach národnej identity prednosť pred európskym právom. „Rovnako sme povedali, že sme krajina, ktorá vie, odkiaľ prišla, kto boli naši predkovia, aké sú naše korene. Ak nás teda chcú trestať za to, že sme zadefinovali manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy, že sme povedali, že existujú len dve pohlavia, a že sme povedali, že v týchto otázkach bude mať naše právo prednosť pred európskym, ak za toto máme byť vylúčení, tak je to pre nás vyznamenanie,“ deklaroval predseda Smeru.
Slovenský premiér sa v máji tohto roka zúčastnil osláv konca druhej svetovej vojny v Moskve s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, v septembri zas takéto oslavy absolvoval aj v čínskom Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom.
Nahlásiť chybu v článku