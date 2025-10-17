Už to majú zrátané: Strana európskych socialistov definitívne vylúčila Smer-SD zo svojich radov

Lucia Mužlová
TASR
Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame rozhodla o definitívnom vylúčení slovenskej politickej strany Smer-SD premiéra Roberta Fica zo svojich radov, informuje TASR.

Generálny tajomník PES Giacomo Filibeck pred hlasovaním povedal, že kroky Smeru-SD boli za posledné roky „hrubo a silne v rozpore s hodnotami a so zásadami našej rodiny“. Rozhodnutie členov PES bolo jednomyseľné.

Nedávny pracovný snem Smeru-SD vzal na vedomie informáciu o návrhu vylúčiť ho z radov európskych socialistov, ktorý označil za výsledok postupného vzďaľovania slovenskej strany od predstáv v Bruseli.

Slovenský premiér predošlý týždeň uviedol, že predseda PES Stefan Löfven mu počas telefonátu tlmočil viaceré výhrady. Niektorým členom európskych socialistov napríklad údajne prekáža, že sa Fico stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a navštívil Moskvu a Peking pri príležitosti osláv konca druhej svetovej vojny. PES na žiadosť TASR o upresnenie dôvodov návrhu reagovala tým, že v deň rozhodnutia vydá tlačovú správu.

Majú ponuku inde

Pracovný snem Smeru tiež poveril svojich europoslancov, aby rokovali o začlenení do inej existujúcej alebo novovznikajúcej frakcie v Európskom parlamente. Doteraz v ňom pôsobili ako nezaradení.

„Máme už dlhšie ponuku od skupiny Patrioti pre Európu (PfE), ktorú ja osobne preferujem,“ povedala pre TASR europoslankyňa Monika Beňová, ktorá zo skupiny európskych socialistov odišla sama v októbri 2023 – po tom, ako predsedníctvo PES rozhodlo o pozastavení členstva Smeru.

Beňová dodala, že jej kolegovia rokujú aj o prípadnom vzniku novej frakcie, no v tomto smere je „trochu skeptická“. Podľa jej názoru mala strana ako celok vystúpiť z PES už skôr.

Smer-SD mal členstvo v PES doteraz pozastavené. Predsedníctvo európskej strany tak rozhodlo už v októbri 2023 pre odklon od hodnôt ľavicového zoskupenia a vytvorenie vládnej koalície so Slovenskou národnou stranou (SNS).

