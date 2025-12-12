Fico sľubuje zablokovanie reparačnej pôžičky pre Ukrajinu. Opäť hovorí o „mierovej politike“

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Lucia Mužlová
SITA
Pripomenul Costove slová, že zasadnutie Európskej rady by mohlo trvať dlho.

Slovenský premiér Robert Fico uviedol, že na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady nepodporí žiadne rozhodnutie o poskytnutí finančnej podpory Ukrajine na pokrytie vojenských výdavkov v nasledujúcich rokoch. Napísal to v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, ktorého text má k dispozícii web LIGA.net.

Fico sa v liste rozhodol vyjadriť nespokojnosť s nedávnymi návrhmi Európskej komisie na uspokojenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane použitia zmrazených ruských aktív.

Poslal list Costovi

„Dlhodobo a jasne som vyjadril svoj postoj k vojenskému konfliktu na Ukrajine. Tento konflikt nemá vojenské riešenie, stratégia Európskej únie v súvislosti s týmto konfliktom je nesprávna a neúčinná a pokračovanie vo vojne nie je ničím iným ako nezmyselnou vraždou bez posilnenia pozície Ukrajiny v potenciálnych mierových rokovaniach,“ je presvedčený Fico.

Uviedol, že práve „mierová politika“, ktorú obhajuje, mu údajne bráni hlasovať za návrhy Európskej komisie, „pretože prideľovanie desiatok miliárd eur na vojenské výdavky pokračuje vo vojne“. „Nehovoriac o tom, že použitie zmrazených ruských aktív by mohlo priamo ohroziť mierové úsilie USA, ktoré priamo počíta s využitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny,“ povedal Fico.

Pripomenul Costove slová, že zasadnutie Európskej rady by mohlo trvať dlho. „Formulovaním jasných pozícií chcem odstrániť akékoľvek nedorozumenie alebo falošné očakávanie, že trvanie zasadnutia Rady v Bruseli môže zmeniť môj postoj. Nemôžem a ani nebudem pod žiadnym tlakom podporovať žiadne rozhodnutie o podpore vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorých by sa podieľala Slovenská republika,“ dodal Fico.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac