Fico sľubuje zablokovanie reparačnej pôžičky pre Ukrajinu. Opäť hovorí o „mierovej politike“

Slovenský premiér Robert Fico uviedol, že na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady nepodporí žiadne rozhodnutie o poskytnutí finančnej podpory Ukrajine na pokrytie vojenských výdavkov v nasledujúcich rokoch. Napísal to v liste predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, ktorého text má k dispozícii web LIGA.net.
Fico sa v liste rozhodol vyjadriť nespokojnosť s nedávnymi návrhmi Európskej komisie na uspokojenie finančných potrieb Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane použitia zmrazených ruských aktív.
Poslal list Costovi
„Dlhodobo a jasne som vyjadril svoj postoj k vojenskému konfliktu na Ukrajine. Tento konflikt nemá vojenské riešenie, stratégia Európskej únie v súvislosti s týmto konfliktom je nesprávna a neúčinná a pokračovanie vo vojne nie je ničím iným ako nezmyselnou vraždou bez posilnenia pozície Ukrajiny v potenciálnych mierových rokovaniach,“ je presvedčený Fico.
Uviedol, že práve „mierová politika“, ktorú obhajuje, mu údajne bráni hlasovať za návrhy Európskej komisie, „pretože prideľovanie desiatok miliárd eur na vojenské výdavky pokračuje vo vojne“. „Nehovoriac o tom, že použitie zmrazených ruských aktív by mohlo priamo ohroziť mierové úsilie USA, ktoré priamo počíta s využitím týchto zdrojov na obnovu Ukrajiny,“ povedal Fico.
Pripomenul Costove slová, že zasadnutie Európskej rady by mohlo trvať dlho. „Formulovaním jasných pozícií chcem odstrániť akékoľvek nedorozumenie alebo falošné očakávanie, že trvanie zasadnutia Rady v Bruseli môže zmeniť môj postoj. Nemôžem a ani nebudem pod žiadnym tlakom podporovať žiadne rozhodnutie o podpore vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorých by sa podieľala Slovenská republika,“ dodal Fico.
